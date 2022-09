Auch dank Gwinns Eckentor: Erster Saisonsieg für Bayern

Die Frauen des FC Bayern haben im zweiten Spiel den ersten Sieg der noch jungen Saison eingefahren. Beim 3:0 gegen Bremen brachte Gwinn die Münchnerinnen mit einer direkt verwandelten Ecke auf Kurs.

Nach dem 0:0 zum Bundesliga-Auftakt in Frankfurt holten die Münchnerinnen unter der Woche den ersten Sieg der noch jungen Saison, in der Champions-League-Qualifikation gab es einen 1:0-Sieg bei Real Sociedad. Mit Magull für Lohmann (Bank) in der Startelf sollte es nun auch gegen Bremen, das zum Auftakt 1:1 gegen Potsdam gespielt hatte, mit dem ersten Bundesliga-Sieg klappen.

Gwinns Ecke geht direkt rein

Allerdings taten sich die Münchnerinnen in der ersten Hälfte schwer, denn die Bremerinnen verteidigten diszipliniert und standen sehr kompakt. Zu Beginn war Werder auch offensiv mutig gewesen, die Abschlüsse gerieten jedoch allesamt zu ungenau.

Erstmals richtig gefährlich wurde es auf der Gegenseite, SVW-Torfrau Borbe griff bei Stanways Schuss im Nachfassen zu (16.). Ansonsten ging offensiv bei beiden Mannschaften nicht viel, Schüller hatte Probleme bei einer Annahme und verpasste dadurch ein Eins-gegen-eins mit Borbe (36.).

Die FCB-Frauen erhöhten dann vor der Pause noch einmal den Druck - und durften dank eines Standards jubeln: Gwinns Ecke von der linken Seite schlug direkt im rechten Eck ein (45.+1). Vor Borbe war zwar viel Betrieb gewesen, doch da sah die Torfrau alles andere als gut aus.

Damnjanovic schiebt ein - Dallmann nimmt Maß

Nach der Pause setzte Stanway das erste Ausrufezeichen, die Europameisterin prüfte Borbe mit einem tollen Dropkick (49.). Auf der Gegenseite meldeten sich die Bremerinnen in Person von Matheis an, sie setzte ihren Volley knapp drüber (58.). Ansonsten kam vom SVW offensiv aber wieder nicht viel, allerdings verteidigten die Gäste weiterhin sehr diszipliniert. Und plötzlich gab es dann auch die Chance zum Ausgleich, Matheis verzog aus spitzem Winkel knapp (80.).

Gegen Ende der Partie war zu merken, dass der SVW sehr viel laufen musste und die Kräfte schwanden. Das nutzte der Favorit für zwei weitere Treffer: Nach Dallmanns Pass musste Damnjanovic nur noch zum 2:0 einschieben (85.). Kurz vor dem Ende war es dann Dallmann selbst, die mit einem sehenswerten Schuss ins linke Eck den 3:0-Endstand besorgte (90.).

Tore und Karten 1:0 Gwinn (45' +1) 2:0 Damnjanovic (85') mehr Infos Tore und Karten 1:0 Gwinn (45' +1, Rechtsschuss) 2:0 Damnjanovic (85', Rechtsschuss, Dallmann) 3:0 Dallmann (90', Rechtsschuss) Bayern München Tainara (58. ), Stanway (79. ) Werder Bremen Ulbrich (59. ), Hausicke (73. ) Bayern Grohs - Gwinn , Tainara , Viggosdottir, Simon - Stanway , Kumagai , Magull , Dallmann , Bühl - Schüller mehr Infos Bayern Aufstellung Grohs - Gwinn , Tainara , Viggosdottir, Simon - Stanway , Kumagai , Magull , Dallmann , Bühl - Schüller Einwechslungen 59. Damnjanovic für Schüller

59. Lohmann für Kumagai

74. Rall für Magull

84. Laurent für Bühl

84. Kett für Simon Reservebank Runarsdottir (Tor), Bragstad, Landenberger, Zadrazil Trainer: Straus Bremen Borbe - Ulbrich , Schiechtl, Nemeth - Dieckmann , Matheis, Brandenburg, Sehan , Hausicke - Wichmann , Sternad mehr Infos Bremen Aufstellung Borbe - Ulbrich , Schiechtl, Nemeth - Dieckmann , Matheis, Brandenburg, Sehan , Hausicke - Wichmann , Sternad Einwechslungen 64. Lührßen für Wichmann

64. Keles für Sternad

72. Tarczynska für Dieckmann

77. Gidion für Sehan Reservebank Dübel (Tor), Weiß, Walkling Trainer: Horsch Schiedsrichter-Team Miriam Schwermer Rieder mehr Infos Schiedsrichter-Team Miriam Schwermer Rieder Spielinfo Stadion FC Bayern Campus mehr Infos Spielinfo Anstoß 25.09.2022, 13:00 Uhr Stadion FC Bayern Campus München

Weiter geht es für die Bayern-Frauen am nächsten Sonntag (16.01 Uhr) in Duisburg, Bremen spielt drei Stunden vorher in Frankfurt.