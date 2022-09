Frankfurt trotzt Pfostenpech und siegt bei Spektakel in Freiburg

Gegen den SC Freiburg gelang Eintracht Frankfurt der erste Saisonsieg. Doppelpackerin Prasnikar schoss die Eintracht in einem Schlagabtausch zum Sieg.

In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit gelang den Frankfurterinnen früh das erste Ausrufezeichen. Feiersinger traf bereits in der 7. Minute zum 1:0 - dem kurz darauf fast das zweite Tor folgte: Anyomi, nach dem 0:0 gegen die Bayern von Trainer Niko Arnautis für Freigang als einzige neue Startelfspielerin aufgeboten, verfehlte den Winkel aber denkbar knapp (15.). Sogar noch knapper wurde es für die Gäste, als Reuteler nur vier Minuten darauf den Pfosten traf.

Schlagabtausch im ersten Durchgang

Die Anfangsphase ein wenig verschlafen, schalteten sich anschließend auch die von Theresa Merk im Vergleich zum 2:1-Sieg in Meppen zweimal veränderten Gastgeberinnen in die Partie ein: Erst blieben nach einem Eckball gleich drei Abschlüsse des SCF in der Abwehr der Eintracht hängen (21.), ehe Kolb mit der Riesenchance auf den Ausgleich an Johannes scheiterte (26.).

Davon angestachelt, drehte anschließend wieder die Eintracht auf und scheiterte in Person von Dunst ein zweites Mal am Pfosten (34.), bevor es im direkten Gegenzug den Ausgleich durch Karl gab (35.). Kurz vor der Pause hätte der Sport-Club das Spiel dann sogar fast gedreht, Müllers Abschluss wurde aber gerade noch geblockt (45.+2).

Frankfurt bestraft Freiburger Lücken

In einem nicht mehr ganz so wilden zweiten Durchgang legten erneut die Frankfurterinnen vor. Einem der zahlreichen Fehler im riskanten Aufbauspiel der Breisgauerinnen folgte ein Freistoß, den Prasnikar sehenswert zu erneuten Führung versenkte (50.). Diesmal gelang es Frankfurt dann auch, den Vorsprung auszubauen: Martinez vollendete einen Gegenstoß per Heber (69.), Prasnikars Doppelpack besorgte den vierten Treffer für Frankfurt (74.).

Der Jubel nach der vermeintlichen Entscheidung endete allerdings jäh, die eingewechselte Bouziane sorgte nur zwei Zeigerumdrehungen später für die direkte Antwort. Natürlich liefen die Gastgeberinnen anschließend nochmal an, wirklich gefährlich wurde es aber erst zu spät: Zunächst zirkelte Zicai das Leder zum dritten Mal am Nachmittag ans Aluminium (88.), ehe Steinert die letzte Chance der munteren Partie ausließ (90.+2).

Für Freiburg geht es am Sonntag um 16.01 Uhr gegen die SGS Essen weiter. Frankfurt empfängt drei Stunden früher den SV Werder Bremen.