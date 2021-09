Bayern binden Früchtl und Tillman

Der FC Bayern München hat mit Christian Früchtl und Malik Tillman zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs langfristig gebunden. Für Tillman fand Trainer Julian Nagelsmann lobende Worte - und eine Empfehlung.

"Wir werden an ihnen noch viel Freude haben", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic über Christian Früchtl und Malik Tillman zitiert. Beide Eigengewächse haben sich mit einem neuen Arbeitspapier an den FC Bayern München gebunden, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab.

Früchtl ersetzt verletzten Ulreich

Früchtl unterschrieb eine Vertragsverlängerung bis 2023. "Es ist ein Privileg für einen jungen Torwart und spornt mich an, an der Seite von Manuel Neuer zu trainieren", so der 21-Jährige, der letzte Saison an den 1. FC Nürnberg verliehen war, dort aber kein Pflichtspiel absolvierte. Durch die Trainingsverletzung von Sven Ulreich rückt Früchtl am Freitag (20.30 Uhr, LIVE bei kicker) gegen die SpVgg Greuther Fürth aber direkt in den Spieltagskader.

Tillman hat indes seinen ersten Lizenzspielervertrag bei den Bayern bis 2024 unterschrieben. Der 19-jährige Stürmer, der 2015 aus Fürth kam und seitdem für verschiedene Jugendmannschaften der Münchner auflief, stand in dieser Saison bereits zweimal im Bundesliga-Kader und erzielte einen Treffer beim 12:0 im DFB-Pokal gegen den Bremer SV.

Tillman ein "eher introvertierter Typ"

Laut Trainer Julian Nagelsmann sei Tillman ein Angreifer, "der sich gut zwischen die Linien bewegt, der eine gute Gabe hat, Räume zu erkennen, der auch einen sehr feinen Torabschluss hat". Um sich in der Bundesliga durchsetzen zu können, müsse der "eher introvertierte Typ", noch mehr aus sich herauskommen, nicht immer "Schwiegermutters Darling" sein, "sondern hin und wieder auch mal klare Kante zeigen".

"Aber fußballerisch, technisch, Abschlussqualität - das ist sehr, sehr gut und da haben wir ein sehr vielversprechendes Talent in unseren Reihen", so Nagelsmann weiter bei der Presserunde am Donnerstag. Gegen seinen ehemaligen Klub Greuther Fürth ist Tillman am Freitag aber keine Option. Eine Reizung im Knie verhindert eine Kadernominierung.