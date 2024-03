Bayern bestätigen Kane-Verletzung - und dessen Abreise zur Nationalelf

Harry Kane und Raphael Guerreiro haben sich in Darmstadt verletzt, wie der FC Bayern nun bestätigte. Der Engländer reiste dennoch zur Nationalmannschaft, der Portugiese bleibt indes in München. Entwarnung gab es bei Aleksandar Pavlovic.

16 Tore haben die Bayern in den vergangenen drei Pflichtspielen gegen Lazio Rom (3:0), Mainz (8:1) und am Samstag in Darmstadt (5:2) erzielt. Harry Kane allein steuerte dabei sechs Treffer bei - mit seinem Tor bei den Lilien überflügelte er zudem Uwe Seeler und stellte eine neue Bestmarke in der Bundesliga auf.

In Darmstadt musste der Engländer in der Schlussphase aber auch angeschlagen vom Feld. Beim Versuch, einen von Jamal Musiala auf die Latte gechippten Ball noch zu erreichen, landete der Torjäger selbst im Netz - und das folgenschwer. Der 30-Jährige knickte um und verletzte sich dabei am Knöchel.

Am Sonntag teilte der Rekordmeister nun mit, dass Kane eine Verletzung am linken Sprunggelenk erlitten habe. Dennoch werde er zur englischen Nationalmannschaft reisen, die in der anstehenden Länderspielpause Tests gegen Brasilien (Samstag, 20 Uhr, LIVE! bei kicker) und drei Tage später gegen Belgien (20.45 Uhr) vor der Brust hat. Ob Kane in den Duellen zum Einsatz kommen wird, ist unklar. Bereits am Samstag hatte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund betont, dass man "in enger Abstimmung" mit den englischen Ärzten sei und Kane "kein Risiko eingehen" werde.

Guerreiro reist nicht nach Portugal

Frühzeitig ausgewechselt werden musste auch Raphael Guerreiro, den Tuchel bereits nach 71 Minuten für Alphonso Davies eintauschte. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger zog sich einen "kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel" zu, bestätigte der FCB und teilte auch mit, dass der Portugiese nicht zur Nationalmannschaft reisen, sondern in München an seinem Comeback arbeiten werde. Die Portugiesen testen am kommenden Donnerstag gegen Schweden (20.45 Uhr) und am darauffolgenden Dienstag in Slowenien (20.45 Uhr).

Entwarnung bei Pavlovic

Bei Aleksandar Pavlovic hatte es derweil bereits am Samstag leichte Entwarnung gegeben, nun herrscht Gewissheit. Der Mittelfeldspieler stehe nach seiner "leichten Kopfverletzung" Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele der DFB-Elf in Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und am darauffolgenden Dienstag gegen die Niederlande (21 Uhr) zur Verfügung.

Pavlovic hatte sich in Darmstadt in Minute 54 während eines Kopfballduells mit Oscar Vilhelmsson ein "Veilchen" am linken Auge mitsamt dicker Schwellung zugezogen. Der 19-Jährige selbst hatte später bereits gesagt, dass es "nichts Schlimmes" sei.