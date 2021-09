Bayern bestätigen Goretzka-Verlängerung: "Passt aus vielen Gründen optimal"

Leon Goretzka (26) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2026 verlängert. Das hat der Verein nun bestätigt.

Was der kicker bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell. Mit Leon Goretzka haben die Bayern einen weiteren elementaren Baustein der Zentrale gehalten, zuvor hatte bereits Joshua Kimmich bis 2025 verlängert.

"Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt", sagt Goretzka in der Vereinsmitteilung. "Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen. Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Klubs."

Goretzka war zum 1. Juli 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. In 117 Pflichtspielen für die Bayern steuerte der torgefährliche Achter 25 Tore und 27 Assists bei und hatte damit seinen Anteil am Triumph in der Champions League 2019/20, am dreimaligen Gewinn der Meisterschaft sowie dem zweimaligen Sieg im DFB-Pokal. Die Klub-WM, der europäische Supercup 2020 sowie der deutsche 2018 und 2021 vervollständigen Goretzkas bisherige Titelsammlung mit dem FC Bayern.

Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Hasan Salihamidzic

"Leon Goretzka passt aus vielen Gründen optimal zum FC Bayern", findet Präsident Herbert Hainer. "Zum einen werden seine sportlichen Qualitäten europaweit geschätzt. Zum anderen wirkt er als Persönlichkeit über das Spielfeld hinaus. Goretzka ist ein Meinungsbildner auf und neben dem Fußballplatz - und genau solche Spieler wünschen wir uns hier beim FC Bayern."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist begeistert: "Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Herz unserer Mannschaft bilden und noch viele weitere Jahre für den FC Bayern am Ball sein werden."

Mit Goretzkas Verlängerung hat der FC Bayern nur noch zwei Spieler im Kader, deren Verträge nach der aktuellen Saison auslaufen: Verteidiger Niklas Süle sowie Mittelfeldspieler Corentin Tolisso.