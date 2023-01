Bayer und Mbamba einig, aber wie reagiert Brügge?

Der Transfer von Noah Mbamba vom Club Brügge zu Bayer 04 rückt immer näher. Der Bundesligist ist sich mit dem Talent über einen ablösefreien Sommerwechsel einig. Da aber Klubs aus der Premier League bereit sind, den Defensivakteur für eine Ablöse sofort zu holen, könnte Leverkusen zu einer Verpflichtung im Winter gezwungen sein.

Bayer 04 hat das Buhlen um den belgischen U-19-Nationalspieler Noah Mbamba (18) vom Club Brügge gewonnen. Der Werksklub ist sich mit dem Defensiv-Talent über einen Wechsel im Sommer einig. Mbamba, dessen Vertrag in Brügge am Saisonende ausläuft und der daher ablösefrei wechseln kann, soll in Leverkusen einen langfristigen Kontrakt unterschreiben.

Bayer 04 hat sich damit gegen hochkarätige Konkurrenz aus dem europäischen Ausland durchgesetzt. So sollen sich nach Informationen aus Belgien unter anderem insgesamt vier Klubs aus der Premier League um Mbamba bemüht haben, darunter Crystal Palace und der FC Chelsea. Interessenten, die auch bereit waren oder noch sind, den Akteur, der vorzugsweise als Sechser oder Innenverteidiger eingesetzt wird, bereits im Januar zu verpflichten und dem Club Brügge somit auch eine Ablöse zahlen würden.

Was macht Brügge?

Ist das Thema damit abgeschlossen? Womöglich noch nicht. Dass sich Mbamba nämlich trotz der für Brügge lukrativen Angebote für Bayer 04 entschieden hat, hat beim belgischen Champions-League-Teilnehmer naturgemäß nicht für Begeisterung gesorgt. Schließlich würde der Club Brügge Stand jetzt sein Talent ablösefrei verlieren. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Belgier nun auf Mbambas Entscheidung reagieren.

Nachdem der Rechtsfuß im Sommer kein Interesse an einer Vertragsverlängerung gezeigt hatte, setzte Brügge diesen nicht mehr bei den Profis und nur noch neunmal im eigenen Nachwuchsteam ein. Noch in der Vorsaison hatte Mbamba 14 Einsätze in der belgischen Liga sowie drei in der Champions League absolviert.

Mbamba droht weiter die Nichtberücksichtigung

Jetzt ist es nicht auszuschließen, dass Mbamba, der auch in der Youth League, dem Nachwuchswettbewerb der Champions League, nicht zum Einsatz kam, vom Club Brügge komplett aufs Abstellgleis gestellt wird. Dadurch würde die laufende Saison für den 18-Jährigen zu einem verlorenen Jahr.

In so jungen Jahren kann das weder in Mbambas noch in Bayers Interesse sein. So könnte der Bundesligist aufgrund der Konstellation mehr oder weniger gezwungen sein, Mbamba bereits im Januar gegen eine Ablöse zu verpflichten, damit dieser bei den Bundesliga-Profis trainieren und zumindest in der U-19-Bundesliga regelmäßig Spielpraxis sammeln kann.