Bayer-Torjäger Schick vor dem Zeitplan: Rückkehr "in drei bis vier Wochen"

Wann steht Patrik Schick vor seinem Comeback? Läuft weiter alles glatt, könnte der Leverkusener Mittelstürmer laut Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy "in drei bis vier Wochen" voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Als Nationaltrainer Jaroslav Silhavy am Dienstag das Aufgebot für die Länderspiele Tschechiens in der ersten September-Hälfte bekannt gab, drehte Patrik Schick auf den Trainingsplätzen an der Bay-Arena seine Runden. Der 27-Jährige befindet sich nach einer Adduktorenoperation, die im Juni vorgenommen werden musste, im Lauftraining.

Für den Torjäger, der seit Ende November mit Adduktorenbeschwerden fast durchgehend ausgefallen war, weil er immer wieder Rückschläge erlitt, geht es nun kontinuierlich bergauf. "Wir haben am Wochenende mit Patrik direkt in Deutschland gesprochen, er war positiv gelaunt und könnte in drei bis vier Wochen wieder voll ins Training einsteigen", erklärte Silhavy, der im September im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien und dem Testländerspiel in Ungarn auf Schick natürlich noch verzichten muss.

Schick scheint dem Plan voraus zu sein

Silhavys Aussagen schüren aber zumindest die Hoffnung, dass Schick den Zeitplan, den der Klub nach der Operation grob vorgab, einhalten wird. Mindestens. Anfang Oktober könne Schick zurückkehren, hieß es damals in der Pressemitteilung von Bayer 04. Ob auf den Trainingsplatz oder den Spielbetrieb, ließ der Klub bewusst offen. Doch aktuell scheint der Angreifer, der in der Saison 2021/2022 in 27 Bundesligaeinsätzen insgesamt 24 Treffer erzielt hatte, diesem Plan voraus zu sein.

Steigt Schick wirklich schon in drei Wochen ins Teamtraining ein, wäre dies bereits zu Beginn der zweiten September-Hälfte. Und Schick könnte dann - keinen Rückschlag vorausgesetzt - Anfang Oktober womöglich schon mindestens für Teileinsätze bereitstehen.

Die Signale sind positiv

Doch dafür muss die Wiederherstellung des Spielers weiterhin gut verlaufen. Denn selbst Silhavy betont, dass es nicht sicher sei, ob Schick für die Länderspiele Tschechiens im Oktober in Albanien und gegen die Färöer am 12. und 15 Oktober zur Verfügung stehen wird. Doch die Signale sind bislang positiv, dass Schicks Leidenszeit bald vorbei sein könnte.