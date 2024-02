Bayer geht auf Nummer sicher: Kein Risiko bei Xhaka

Kann Granit Xhaka trotz seiner Oberschenkelverletzung aus dem Bayern-Spiel am Samstag in Heidenheim auflaufen? Auch wenn der Stratege am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainierte, stehen die Zeichen günstig. Allerdings geht der Tabellenführer bei seinem Schlüsselspieler auf Nummer sicher.

Organisator, Dirigent und Metronom im Team Bayer Leverkusens: Granit Xhaka. IMAGO/Kolvenbach