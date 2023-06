Bayer bricht Puerta-Leihe mit Nürnberg ab

Zu Jahresbeginn verlieh Bayer 04 Gustavo Puerta für eineinhalb Jahre an den 1. FC Nürnberg. Doch jetzt beendete der Bundesligist diese Vereinbarung vorzeitig, weil der 19-Jährige keine Aussicht auf regelmäßige Spielpraxis hatte. Die besitzt er in Leverkusen allerdings auch nicht.

Wenn sich die Profis von Bayer 04 Leverkusen am 10. Juli zum Trainingsauftat an der Bay-Arena treffen, wird ein Spieler dabei sein, der dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war: Gustavo Puerta. Den 19-jährigen Kolumbianer hatte der Bundesligist im Januar frisch von Bogota FC verpflichtet und direkt an den 1. FC Nürnberg verliehen, damit dieser dort Spielpraxis sammeln sollte.

Dieses Projekt war auf eineinhalb Jahre ausgelegt. Doch jetzt hat der Europa-League-Teilnehmer dieses vorzeitig beendet. "Ich habe am Montag mit den Nürnbergern telefoniert. Wir hatten eine Konstruktion so gewählt, dass wir ihn im Sommer zurückholen können und werden das auch machen. Er geht mit uns in die Vorbereitung", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag.

Rolfes macht Hauptgrund an mangelnder Spielzeit aus

Die mangelnde Perspektive für den Mittelfeldakteur zu spielen, gab den Ausschlag für die Entscheidung. Die Konstellation habe aufgrund des langanhaltenden Abstiegskampfes des Clubs wohl nicht gepasst. "Die Nürnberger haben sich vielleicht schwergetan, einen Jungen aus Südamerika zu bringen, aufgrund der Situation. Es wäre sicher anders geschehen, wenn Nürnberg früher gesichert gewesen wäre", sagt Rolfes.

Allerdings trat Puerta seinen Dienst in Nürnberg auch erst Anfang Februar an, nachdem er zuvor noch bei der südamerikanischen U-20-Meisterschaft stark gespielt hatte. Und auch zum Saisonende war der Mittelfeldakteur nicht in Nürnberg vor Ort, da er mit Kolumbien bei der U-20-WM im Einsatz war, bei der die Südamerikaner im Viertelfinale gegen Italien (1:3) das Aus ereilte.

"Er hat bei der U-20-WM wieder gute Leistungen gebracht", lobt Rolfes das Talent. Für dieses dürfte der Sprung in Leverkusen aber noch viel zu groß sein. Auch wenn Rolfes erklärt: „Wir wollen sehen, wie er sich in unserem Kader macht und welche Impulse er schon jetzt setzen kann. Auf seiner Position als Sechser oder Achter hat Gustavo eine vielversprechende Zukunft vor sich.“

Allerdings hat er auch qualitativ wie quantitativ extrem starke Konkurrenz. Weshalb er auch bei Bayer 04 kaum Spielpraxis bekommen dürfte. So, dass von einer erneuten Leihe zu einem anderen Klub auszugehen ist.