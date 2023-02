Bayer beschäftigt sich mit Fresneda

Im kicker hatte Simon Rolfes vergangene Woche einen Umbruch im Sommer angekündigt. Dann wird es auch Veränderungen auf der rechten Defensivseite geben. Für diese ist Valladolids Ivan Fresneda ein Kandidat.

Eine bislang enttäuschende Saison und die fortlaufende Kaderanalyse machen es aus Sicht von Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes notwendig, der Mannschaft für die kommende Saison ein neues Gesicht zu verleihen. Von den zu erwartenden zahlreichen Transferbewegungen wird auch die rechte Defensivseite des Werkself betroffen sein.

So hat Bayer 04 ein Auge auf Ivan Fresneda von Real Valladolid geworfen. Der 18-Jährige (zehn Saisoneinsätze in La Liga) gilt als großes Talent auf der Rechtsverteidigerposition und steht nicht nur in den europäischen Topligen allgemein, sondern auch bei manchem Bundesligisten auf dem Zettel. So beschäftigte sich Borussia Dortmund bereits in der Wintertransferperiode mit Fresneda. Auch dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wird ein Interesse an dem Rechtsfuß nachgesagt.

Trotz Konkurrenz aus England ist ein Wechsel nach Deutschland nicht unwahrscheinlich. Soll der spanische U-19-Nationalspieler die Bundesliga doch als guten Zwischenschritt für seine weitere Entwicklung ansehen. Würden sich dem Spieler in Deutschland voraussichtlich deutlich bessere Einsatzchancen bieten, die für einen so jungen Akteur enorm wichtig sind.

Diaby und Frimpong könnten schon im Sommer gehen

Real Valladolid soll für das Talent eine Ablösesumme in Höhe von etwa 15 Millionen Euro vorschweben. Ein stolzer Betrag, den Bayer aber stemmen könnte, da im Sommer Akteure wie Angreifer Moussa Diaby und Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong, deren Verträge 2025 auslaufen, letztmals aus einer Position der Stärke heraus verkauft werden können. Für beide dürfte jeweils ein Vielfaches der für Fresneda veranschlagten Summe zu erlösen sein.

Bedarf hätte Bayer 04 auf der rechten Defensivseite in jedem Fall. Geht doch Frimpong-Backup Timothy Fosu-Mensah, der nach langen Verletzungspausen auch unter Trainer Xabi Alonso kaum zum Einsatz kommt, im Sommer in sein letztes Vertragsjahr. Sodass ein Wechsel für den früheren niederländischen Nationalspieler genauso Sinn ergeben würde wie für Bayer 04, nachdem der Werksklub im Januar 2021 1,4 Millionen Euro Ablöse für den heute 25-Jährigen an Manchester United gezahlt hatte.