Baumgarts Lob für "Chef" Soldo

Bei der 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart in Austin (Texas) erprobte Steffen Baumgart das Spiel mit einer Dreierkette. Und trotz der vielen Gegentreffer zog der Trainer aus den 90 Minuten durchaus positive Rückschlüsse bezüglich der neu getesteten Abwehrformation.

Als das letzte FC-Spiel vor dem Urlaub beendet war, stand Steffen Baumgart eigentlich nicht groß der Sinn nach fachlicher Analyse. Wusste der Trainer doch um den begrenzten Aussagewert der erlebten 90 Minuten, die der FC nach einer bislang Kräfte raubenden Saison und mit einem Rumpfkader bestritten hatte. "Alle sind froh, dass wir uns erst am 8. Dezember wiedersehen", sagte er mit Blick auf den Urlaub, den er und seine Profis mit dem Ende der USA-Reise am Mittwoch antreten werden.

Baumgart testet die Dreierkette

Doch ein Thema musste dennoch kurz bearbeitet werden: Baumgarts Test einer Dreierkette, die gegen den VfB zu Beginn Nikola Soldo, Timo Hübers und Julian "Jeff" Chabot in einem 3-4-1-2 bildeten. Eine Formation, die schon vor der Pause vier Treffer hatte schlucken müssen.

Ein Fakt, den Baumgart aber nicht mit der Systemfrage in Verbindung brachte. "Die Tore hatten gar nichts mit der Dreierkette zu tun", analysierte der 50-Jährige. Ein Urteil, das schwer zu widerlegen war. Kassierte der FC doch zwei Treffer direkt nach oder im Anschluss an gegnerische Standardsituationen und einen weiteren nach einer eigenen.

Mit Soldo im Zentrum läuft's besser

Der System-Test, bei dem später Soldo die Position des Abwehrchefs von Hübers übernahm, brachte Baumgart vielmehr durchaus positive Erkenntnisse. "Mit Nikola Soldo im Zentrum war die Dreierkette besser als mit Timo Hübers. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Auch das Herausschieben", sagte Baumgart, der an einen seiner Probanden ein klares Lob verteilte.

So erklärte Baumgart mit Blick auf eine künftige Verwendung der Dreierkette: "Mit Nikola Soldo hätten wir jemanden, der es in der Dreierkette zentral richtig gut macht, Timo Hübers und Luca Kilian können es da vielleicht nicht so."

Doch Kritik am Duo wollte der Trainer genauso wenig üben, wie an Rückkehrer Julian "Jeff" Chabot, der nach einer Ende August erlittenen Sprunggelenkverletzung sein Comeback gegeben hatte und nicht nur bei einem Gegentreffer eine unglückliche Figur abgab. Doch dies sei auch ein Tribut dafür gewesen, "dass Jeff sein erstes Spiel macht", so Baumgart.