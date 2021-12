Baumgart vor Bielefeld: Risiko für Hector "zu groß"

Kapitän Jonas Hector wird dem 1. FC Köln beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld fehlen, ein Comeback vom wieder fitten Jannes Horn ist noch fraglich. Trainer Steffen Baumgart machte außerdem die Impfquote des FC öffentlich.

Ohne Kapitän Jonas Hector wird der 1. FC Köln am Samstag auf der Bielefelder Alm versuchen, den ersten Auswärts-Dreier der Saison einzufahren. Der Ex-Nationalspieler laboriert an muskulären Problemen im Oberschenkel, musste im Derby gegen Mönchengladbach kurz nach der Pause raus. "Das Risiko ist zu groß", teilte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag mit. Es sei keine strukturelle Verletzung, "aber es hat sich nicht so verbessert, dass er mit klaren Gedanken reingehen könnte." Deshalb also die Pause für Hector.

Hector fehlt, Horn wieder fit

Ersetzt wird er nach Lage der Dinge von Benno Schmitz, der dies bereits am vergangenen Samstag im Derby nach Hectors Auswechslung gut hin bekam, defensiv solide arbeitete und unter anderem die Führung durch Ljubicic vorbereitete. Zur Verfügung stünde auch Jannes Horn, der monatelang wegen einer Hüft-OP ausfiel, seit ein paar Wochen aber wieder voll mitmischt und auch in der U23 zum Einsatz kam. Baumgart: "Es geht darum, ob wir das Jannes schon zutrauen." Zu rechnen ist also mit Schmitz, dessen rechte Seite würde dann Kingsley Schindler besetzen, der gegen Mönchengladbach mitbeteiligt am vorentscheidenden 3:1 durch Duda war.

Wir haben überzeugt und sind drangeblieben. Steffen Baumgart

Der Trainer verkündete am Donnerstag ebenfalls, dass der Kader nunmehr einen 100prozentigen Impfstatus erreicht habe. Baumgart war es ein Anliegen, dies öffentlich zu machen: "Wir haben überzeugt und sind drangeblieben. Wir haben uns nicht zurückgelehnt und gesagt, wir akzeptieren das, sondern haben immer weiter mit den Jungs gesprochen. Wir haben versucht, sie mit ihren berechtigten Fragen nicht alleine zu lassen, sondern ihnen so gut es ging Antworten zu geben. Gerade unser Ärzteteam um Bettina Kuper. Deswegen freuen wir uns einfach, dass wir diesen Weg gehen konnten mit den Jungs und dass die Jungs diesen Weg mitgegangen sind."