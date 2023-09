Baumgart über Uth: "Keine Relevanz für die kommenden Spiele"

Träume sind erlaubt, auch in Köln. Und wenn Mark Uth das Aufwärmprogramm mit der Mannschaft absolviert, dann ist es keine Sünde, sich darauf zu freuen, dass der Offensiv-Allrounder in absehbarer Zeit wieder im Kader des 1. FC Köln auftauchen wird.

Leider sind Träume häufig Schäume, in Köln noch häufiger als anderswo. Auch in Sachen Mark Uth. Tatsächlich ist der Kölner weit entfernt von einem Comeback. Die seit knapp 14 Monaten anhaltenden Probleme im Leistenbereich (drei Eingriffe musste Uth über sich ergehen lassen) inklusive des Verbots, an ein normales Training auch nur zu denken, verstellen immer noch den Weg zurück. Im Sommer sah es verheißungsvoll aus, doch ein Comeback im Pokalspiel in Osnabrück musste wegen erneuter Schmerzen im Leistenbereich abgebrochen werden.

Baumgart bremst Erwartungen an schnelle Uth-Rückkehr

Aufgrund dieser Erfahrungen ist man in Köln vorsichtig geworden. Ein Aufwärmprogramm mit der Mannschaft, ein paar Passformen - das alles sieht vielversprechend aus, sagt aber nichts darüber aus, wann Uth wieder ernsthaft wird eingreifen können: "Momentan hat dies keine Relevanz für die kommenden Spiele", bremst Trainer Steffen Baumgart, körperlich sei Uth "nicht in der Lage, Bundesliga zu spielen."

Diese Personalie trifft den Bundesligisten hart. Erfahrung, Vielseitigkeit, Cleverness im Strafraum, Torgefährlichkeit, Identifikation, Führungsqualitäten - Uth bringt eine Menge dessen mit, was dem Team aktuell abgeht, sein erneuter Ausfall ist ein herber Verlust, den man nicht so schnell kompensiert bekommt.

Dietz soll sich in der Regionalliga herankämpfen

Einen Schritt weiter als Uth ist Florian Dietz. Der 25-jährige Stürmer stellt nach auskuriertem Kreuzbandriss und monatelanger Reha ebenfalls allerdings noch keine Alternative für die Lizenzspieler dar, soll sich demnächst über Teileinsätze im Regionalliga-Team an das erforderliche Niveau herankämpfen.

Unklar ist noch die Ausfallzeit von Eric Martel, dem die Achillessehne Probleme bereitet. Auf drei bis vier Wochen Pause belaufen sich die letzten Prognosen. Der Kapitän der deutschen U 21 benutzt zurzeit Krücken zur Entlastung der malträtierten Stelle.