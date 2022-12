Baumgart über Kritik an Flick: "Dann wird mir übel"

Steffen Baumgart übt im kicker-Interview Kritik am Umgang mit Bundestrainer Hansi Flick - und sagt, was er an Trainern wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp bewundert.

Stört sich sehr an unqualifizierter Kritik an Hansi Flick: Steffen Baumgart. IMAGO/Beautiful Sports