Baumgart: "Mein Kader braucht keinen neuen Innenverteidiger"

Der 1. FC Köln braucht auf dem Flügel und im Abwehrzentrum noch Verstärkungen. Oder? Steffen Baumgart sprach am Freitag über seine Überlegungen.

Auf der Suche nach einem Flügelstürmer - aber nicht unbedingt einem Innenverteidiger: Steffen Baumgart am Donnerstag in Köln. IMAGO/Herbert Bucco

Beim 1. FC Köln könnte sich bis zum Ende der Sommer-Transferphase am 1. September noch etwas tun. Allen voran in der Innenverteidigung und auf dem Flügel besteht Bedarf, den Kader in der Breite zu verstärken. Doch Steffen Baumgart sieht die Lage vor dem ersten Bundesliga-Spieltag gelassen.

"Mein Kader braucht aus meiner Sicht keinen neuen Innenverteidiger", stellte der Trainer zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) klar, obwohl der FC am Mittwoch Innenverteidiger Nikola Soldo an den 1. FC Kaiserslautern verliehen hat. Baumgart sieht neben Luca Kilian genug Optionen, falls Abwehrchef Timo Hübers oder "Jeff" Chabot ausfallen sollte.

"Wir sind im Moment nicht in Hektik, sondern sehr ruhig"

"Wir haben mit Elias (Bakatukanda, Anm. d. Red.) einen sehr guten Nachwuchsspieler, wir haben mit Kristian (Pedersen) jemanden im Kader, der auch den linken Innenverteidiger spielen könnte. Und wir haben mit Eric (Martel) und Ole (Mathias Olesen) zwei, die das aus unserer Sicht auch spielen können. Dass wir das nicht wollen, ist eine andere Geschichte", deutete Baumgart zumindest an, in den verbleibenden 14 Tagen der Wechselperiode die Augen offen zu halten. Aber: "Wir sind im Moment nicht in Hektik, sondern sehr ruhig. Da ist keine Entscheidung getroffen."

Immerhin bahnt sich die erhoffte Leihe von Faride Alidou an. Zuletzt stockte der Deal um den flinken Flügelstürmer von Eintracht Frankfurt, weil der FC eine Kaufoption verankern wollte, die SGE jedoch nicht. Nach kicker-Informationen naht nun eine Lösung mit einer Kauf-, aber auch einer Rückkaufoption.

"Ich habe das noch nicht gehört", ließ sich Baumgart am Donnerstag nur wenig zu Alidou entlocken. "Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns um einen Offensivspieler bemühen. Da machen wir auch keinen Hehl daraus. Aber dass es eine Einigung mit irgendwem gibt ... bei Weitem nicht." Von dieser hatte der kicker ("Die sind ganz gut informiert, besser als ich") aber auch noch gar nicht geschrieben.