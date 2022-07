Baumgart legt fest: Hector bleibt Kapitän

Jonas Hector bleibt Kapitän des 1. FC Köln. Dies entschied Trainer Steffen Baumgart vor dem ersten Pflichtspiel der Saison.

Zum Spielerat gehören als Vize-Kapitäne Timo Horn und Anthony Modeste, Florian Kainz, Benno Schmitz und Mark Uth komplettieren das Gremium.

Die Wahl Hectors war nur logisch, der Trainer lässt keine Gelegenheit entgehen, den Wert des ehemaligen Nationalspielers hervorzuheben. In einer Zeit, in der Baumgart versucht, Profis, Medien und Fans klarzumachen, dass es keine Stammspieler mehr gibt, sagt er über Hector: "Er ist der wichtigste Spieler in diesem Verein."

Ein Lob, das einer großen Wertschätzung entspringt und darauf schließen lässt, Hector von seinem Plan abzubringen, im kommenden Jahr den Job als Profi zu quittieren. Damit geht einher, dass der Spieler - der sich in der vergangenen Saison uneigennützig und im Dienst der Mannschaft als Linksverteidiger nominieren ließ und die Lieblingsrolle als Sechser abgab - mitbestimmen kann über Spiel- und Trainingsbelastung.

Mit Kristian Pedersen wurde in diesem Sinne ein Linksverteidiger verpflichtet, der diese Rolle ähnlich offensiv interpretiert und im Bedarfsfalle für Hector einspringen kann.