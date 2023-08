Baumgart im Zwiespalt: "Zweimal hat es nichts gebracht!"

Einen angeschlagenen Spieler aufs Feld schicken und hoffen, dass es gut geht, das ist nicht die bevorzugte Praxis von Steffen Baumgart. Umso ärgerlicher die rätselhafte Verletzung von Davie Selke, der nun im dritten Pflichtspiel zum dritten Mal ausgewechselt werden musste.

Immer wieder meldete sich bei Selke der Oberschenkel. Baumgart völlig frustriert: "Irgendwann geht es einem auf die Eier. Davie hat die ganze Woche trainiert und das richtig gut." Die Intensität sei hoch gewesen, "so dass wir davon ausgingen, dass er das hinter sich hat und normal ins Spiel geht. Am Ende war es dann nicht so."

Offensivspielern fehlt es an Präsenz im Strafraum

Die sonntägliche MRT-Untersuchung ergab erneut keinen Hinweis auf eine strukturelle Verletzung beim Mittelstürmer, der so wichtig ist für das auf Flanken angelegte Spiel der Kölner. "Er sollte eine Waffe sein", so Baumgart, "da müssen wir jetzt durch."

Tatsächlich fehlt dem Trainer aktuell ein Spieler mit Selkes Eigenschaften. Immer wenn er raus musste, verändert sich auch das Spiel der Kölner. Weg von den Flanken, hin zum Kombinationsfußball mit Angreifern, deren Stärke nicht das Verwerten von hohen Bällen im Strafraum ist.

Ob Sargis Adamyan oder die nachrückenden Florian Kainz und Luca Waldschmidt - da fehlt es an der nötigen Präsenz und Wucht im gegnerischen Sechzehner. Immerhin signalisierte Steffen Tigges - seit Mai wegen einer Schulterverletzung außen vor - nach einer Stunde Spielzeit im Regionalliga-Team (2:2 beim Wuppertaler SV) die Bereitschaft, am kommenden Wochenende in Frankfurt spielen zu können. Er kommt der Spielweise Selkes an nächsten.

Davie versucht alles, um auf dem Platz zu stehen. Steffen Baumgart

Bis dahin wird das Trainerteam genau hinschauen, welchen Sinn es macht, Selke ins Rennen zu werfen. Baumgart bekräftigt: "Davie versucht alles, um auf dem Platz zu stehen. Aber ich bin nicht der, der einfach Leute reinwirft, wenn sie nicht fit sind. Zweimal hat es nichts gebracht."

Glück im Unglück hatte Eric Martel. Der unentbehrliche Mittelfeldabräumer wurde am Samstag nach 69 Minuten ausgewechselt, nach einem Schlag verspürte er Schmerzen am Hüftbeuger. "Er wollte drinbleiben", so Baumgart, "aber wir haben entschieden, kein Risiko einzugehen. Wir haben noch 32 Spiele."