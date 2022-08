Baumgart fordert seine Spieler auf, den Kopf hochzunehmen

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Fehervar wird deutlich, was dem 1. FC Köln im Angriff noch fehlt. Coach Steffen Baumgart sieht bereits die nächste Aufgabe.

Es bleibt nicht viel Zeit, die Wunden zu lecken, die am Donnerstagabend gerissen wurden. Die Enttäuschung über das 1:2 im Play-off-Hinspiel der UEFA Conference League gegen den FC Fehervar muss raus aus den Kölner-Köpfen. Am Sonntag wartet in Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die nächste Aufgabe mit der Chance, den guten Start mit vier Punkten noch einmal zu veredeln.

Angreifer Mark Uth wird auch in diesem Spiel nicht zur Verfügung stehen. Der Donnerstag zeigte, wie gut dem FC ein Spieler seiner Kragenweite tut. Uth ist in der Lage, sowohl mit seinen Ideen die Mitspieler einzusetzen als auch selbst den Abschluss zu finden. Als es nach der Pause eng wurde im letzten Drittel, fehlten diese Ideen und Abschlüsse, sein Ausfall bedeutet eine immense Schwächung für die Kölner.

Dennoch brauchte sich niemand zu schämen für die gezeigte Leistung. "Die Jungs sind groß und erwachsen genug", so Steffen Baumgart, "sie sollen den Kopf hochnehmen und analysieren, was nicht so gut gelaufen ist." In Frankfurt erwartet Baumgart mit der Eintracht "ein eingespieltes Team", das man nicht an der bisherigen Punktausbeute (ein Zähler) messen sollte. Der Trainer stellt sein Team auf einen Gegner ein mit einer Menge Tempo und druckvollem Spiel.

Tigges holt langsam auf

Dass Steffen Tigges erstmals von Beginn an eingesetzt wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Neuzugang aus Dortmund muss noch in einigen Bereichen aufholen, immerhin konnte er gegen Fehervar damit beginnen. Aktuell aber hat Florian Dietz (Baumgart: „Er überrascht mich nicht. Er arbeitet viel und gut, er ist integriert und kann helfen!“) nach zwei Treffern hintereinander die Nase vorn, auch Tim Lemperle hofft auf Teileinsätze.

Dies gilt ebenso für Ondrej Duda, doch der slowakische Nationalspieler hat aktuell keine reelle Chance, als Uth-Vertreter auf der Zehn. Baumgart verweist auf die starken Leistungen von Dejan Ljubicic und sieht auch Mathias Olesen noch vor Duda. Eine Situation, die den Slowaken ins Grübeln bringen sollte.

