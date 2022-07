Baumgart: "Es nützt nichts, wenn er jetzt spielt und dann wieder ausfällt"

Der Trainer des 1. FC Köln will seinen Kader verkleinern und könnte zukünftig auch auf eine Leihgabe des FC Bayern verzichten. Stürmer Steffen Tigges wird nach seiner Knöchelverletzung behutsam aufgebaut.

Die Personalsituation könnte für Steffen Baumgart fast nicht besser sein. Nachdem sie im Trainingslager in Donaueschingen noch mit gebremstem Schaum trainieren mussten, stiegen Jan Thielmann (nach Bänderverletzung), Jonas Hector (Wade) und Sargis Adamyan (Trainingsrückstand) am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining, inklusive Zweikämpfe. Der Trainer geht davon aus, "dass alle, die im Training sind, am Samstag spielen können. Wie viele Minuten, werden wir dann sehen."

Für Steffen Tigges kommt die Partie gegen den AC Mailand (19 Uhr) zu früh, der Neuzugang aus Dortmund laboriert immer noch an den Nachwirkungen seiner Knöchelverletzung, soll behutsam aufgebaut werden: "Es nützt nichts", so Baumgart, "wenn er jetzt spielt und danach wieder ausfällt. Er soll uns langfristig helfen."

Einige Profis droht die Versetzung zur U 21

Mit 22 Akteuren, zu denen nach überstandenen muskulären Problemen auch Luca Kilian gehören sollte, plant der FC für Samstag und Sonntag (um 15. 30 Uhr Testspiel bei den Offenbacher Kickers). Die Einsätze sollen erneut überwiegend im 60/30-Minuten-Rhythmus verteilt werden. Möglicherweise bietet dieser Kader erste Aufschlüsse darüber, wer in den kommenden Tagen zur U 21 abkommandiert wird, Baumgart plant für den Rest der Vorbereitung mit 24 Feldspielern plus vier Torhütern - aktuell tummeln sich über 30 Spieler auf den Trainingsplätzen. "Wir sehen, dass wir in den kommenden Tagen Gespräche führen", kündigte der Trainer am Mittwoch an, "diese Woche bleiben noch alle dabei, dann wird die eine oder andere Entscheidung getroffen, wer vielleicht in der U 21 trainiert."

Der neue Podcast "kicker History" - jetzt reinhören:

Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise Eine Bundesliga mit 20 Mannschaften, ein Meister-Dreikampf bis zur letzten Sekunde - und das ohne den FC Bayern? All das und noch mehr kann die Saison 1991/92 bieten, und damit auch die erste Folge von "kicker History". Die Gäste Thomas Helmer, Guido Buchwald, Heinz Gründel und Florian Weichert waren damals mittendrin und blicken gemeinsam mit den Moderatoren "Pini" Platenius und Niklas Baumgart zurück. Zum Beispiel auf die Rettung der noch jungen Karriere des Jörg Pilawa. Die nächste Folge von "kicker History" erscheint am 18. Juli. Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

Eingerechnet wird auf jeden Fall Ondrej Duda. Der Slowake genießt beim Trainer einen höheren Stellenwert als bei seinen Kritikern: "Er hat eine Qualität, die wir brauchen." Aktuell wird er diese nicht zeigen können, da er nach verlängertem Urlaub (wegen Teilnahme an der Nations League) und einer Erkrankung Rückstand aufweist.

Wenig Chancen für die Bayern-Leihgabe

Spielern wie Niklas Hauptmann, Georg Strauch (trainiert bereits seit vergangener Woche mit der U 21) oder Bright Arrey-Mbi (Leihgabe vom FC Bayern) wurde deutlich gemacht, dass sich ihre Chancen auf Einsätze in ganz engen Grenzen halten. Die vier Talente Joshua Schwirten, Rijad Smajic, Maxi Schmid und Winzent Suchanek sollen in Zukunft zwischen den Teams wechseln, also immer mal wieder bei den Profis trainieren und im Regionalliga-Team spielen: "So sammeln sie Spielpraxis und gewöhnen sich bei uns im Training an Tempo und Intensität", begründet Baumgart die Maßnahme.

Was der Trainer aktuell in den Überlegungen nicht einbeziehen kann, sind mögliche Abgänge. Der "Kölnischen Rundschau" sagte Geschäftsführer Christian Keller: "Es sind ein paar Anfragen eingegangen. Neben dem Klub muss sich aber auch der Spieler damit beschäftigen und eine Entscheidung treffen." Das klingt nicht danach, als könne der FC sein Problem der dringend nötigen Verkäufe kurzfristig lösen.