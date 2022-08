Baumgart angefressen wegen Modeste: "So gut war meine Laune nicht"

Steffen Baumgart hat sich kurz vor dem Saisonauftakt des 1. FC Köln gegen Schalke 04 zum sich anbahnenden Wechsel von Anthony Modeste geäußert - und erklärt, wieso der Stürmer nicht mehr im Kader steht.

Wenige Stunden vor dem Kölner Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 am Sonntag war durchgesickert, dass Modeste kurz vor einem Wechsel zum BVB steht. "Das gehört leider zu unserem Job dazu, dass es immer andere Klubs gibt, die mehr zahlen können, die größer sind als wir", sagte FC-Coach Steffen Baumgart bei DAZN. Dennoch war der 50-Jährige angefressen - und das nicht zu knapp: "Jeder kann sich vorstellen, dass das für uns vom Zeitpunkt her grenzwertig und bedenklich ist. Und es ist auch traurig, dass es heute rauskommt."

Als Reaktion hatte Baumgart den abwanderungswilligen Modeste kurzerhand aus dem Kader gestrichen. "Ein Spieler, der einen anderen Weg gehen möchte - da finde ich es schwierig zu sagen: 'Mach noch ein Spiel.'" Persönlich hatte er dem Franzosen diese Entscheidung allerdings nicht mitgeteilt. "Das hat er zu akzeptieren. Ich habe nicht mehr mit ihm gesprochen, so gut war meine Laune nicht", erklärte Baumgart vielsagend, kündigte aber noch ein Gespräch am Montag an. "Ich werde mich bestimmt mit ihm unterhalten."

Wir werden nicht lange in Trauer sein. Steffen Baumgart

Keinen Hehl machte Kölns Trainer auch aus der Tatsache, "dass uns 'Tony' fehlen wird. Darüber müssen wir nicht reden." Modeste sei ein "außergewöhnlicher Spieler", der aber schon öfter mit einem Abschied aus der Domstadt kokettiert habe. Darin, so Baumgart, liege jetzt eine Chance für seine Mannschaft: "Wir werden nicht lange in Trauer sein." Die Art und Weise, wie sein Team Fußball spielen wolle, soll nicht von einzelnen Spieler abhängig sein, andere könnten sich nun zeigen.

Der BVB will Modeste als Ersatz für den erkrankten Sebastien Haller verpflichten. Beide Klubs gaben am Sonntagnachmittag eine mündliche Einigung bekannt. Am Montag soll der Medizincheck erfolgen sowie die Klärung letzter Vertragsdetails. Beim BVB soll Modeste einen Einjahresvertrag erhalten, in Köln hat er noch einen Kontrakt bis 2023.