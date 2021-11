Baumann: Brand in Kiel auf der Werder-Bank - "Es sei denn, …"

Die Trainer-Suche des SV Werder Bremen ist bislang noch nicht abgeschlossen, außerdem hat sich der bisherige Interimscoach Danijel Zenkovic mit Covid19 infiziert, wird für die nächste Partie bei Holstein Kiel ausfallen. Was nun? Sportchef Frank Baumann bezieht Stellung zu den Bremer Plänen.

Eigentlich lassen sich für die Geschehnisse der vergangenen Tage beim SV Werder Bremen nur schwer Worte finden. Sportchef Frank Baumann startete am Dienstag trotzdem einen Versuch: "Wir haben natürlich intensive Tage hinter uns, keine Frage, teilweise auch turbulent." Die Ermittlungen wegen Impfbetrugs gegen den ehemaligen Cheftrainer Markus Anfang haben den gesamten Verein in eine Ausnahmesituation versetzt; die Indizienlage ist mittlerweile erdrückend, sein Vertrag beim Zweitligisten längst aufgelöst.

Am Samstag, beim 1:1 gegen den FC Schalke 04, war bereits Danijel Zenkovic als kurzfristige Interimslösung eingesprungen. Doch beim Österreicher wurde ein positiver Corona-Befund festgestellt, wie der Klub am Dienstagnachmittag bekanntgab. Für die Partie am kommenden Samstag bei Holstein Kiel (20.30 Uhr) fällt er aus. Erneut steht Werder also ohne Trainer da. Und allmählich ist man geneigt zu fragen: Wann hört das eigentlich mal auf, mit all den Rückschlägen?

Baumann versucht, diese Art der Betrachtungsweise nicht zu sehr an sich ranzulassen. Der 46-Jährige ist dafür verantwortlich, Lösungen zu finden. Die aktuellste für das Auswärtsspiel in Kiel lautet nun: "Christian Brand wird die Mannschaft sehr wahrscheinlich am Samstag übernehmen. Es sei denn, wir präsentieren bis dahin einen neuen Trainer." Ob das noch gelingen wird, ist fraglich. Nach einer zeitlichen Prognose gefragt, meint auch Baumann: "Schwer zu sagen." Bei Top-Kandidat Ole Werner gilt mit dessen Klub zunächst noch zu klären, wie die Rahmenbedingungen einer solchen Verpflichtung aussehen könnte. Der 33-Jährige besitzt noch einen bis Saisonende laufenden Vertrag - bei Holstein Kiel. Dass er ausgerechnet an alter Wirkungsstätte debütieren wird, erscheint unrealistisch.

Premiere für Brand

Werders U-19-Trainer Brand kommt somit voraussichtlich zu seiner Premiere als Profi-Chefcoach in Bremen. Gegen Schalke hatte er Zenkovic im Duo bereits zur Seite gestanden, nun bekommt der 49-jährige ehemalige Werder-Profi wiederum Unterstützung von einem weiteren Ex-Profi des Klubs: mit Cedric Makiadi hat er im Nachwuchsbereich an der Weser bereits zusammengearbeitet. "Wir haben vollstes Vertrauen in Christian Brand", sagt Baumann, "er ist schon lange Trainer bei Werder, hat über 14 Jahre Erfahrung und bereits erfolgreich gearbeitet". Auch schon im Profibereich: bei Jahn Regensburg (Regionalliga und 3. Liga) und Hansa Rostock (3. Liga).

Es gibt noch weitere Kandidaten

Ansonsten bezog Baumann noch dazu Stellung, dass Werder bei der Trainersuche neben Werner noch weitere Kandidaten auf der Liste habe - eine konkrete Anzahl könne er jedoch nicht nennen. Ebenso wenig äußern wollte sich der Sportchef indes über die laufenden Ermittlungen gegen Ex-Coach Anfang. Ein mögliches Fehlverhalten von Werder-Seite oder einzelnen Mitarbeitern wies er jedoch zurück: "Es ist, glaube ich, normal, dass man seinen Mitarbeitern vertraut und dass man, wenn Dokumente vorgelegt werden, die Echtheit dort nicht anzweifelt." Man schaue in Bremen nun zwar genauer hin, doch dass alle weiteren Nachweise tatsächlich korrekt sind, "daran", so Baumann, "haben wir keine Zweifel".