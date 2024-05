Trotz Real Sociedads starkem Beginn: Barca feiert Heimerfolg

In der ersten halben Stunde kamen die Gäste aus San Sebastian in Person eines Ex-Unioners noch zu mehreren guten Gelegenheiten. Danach übernahmen aber die Katalanen das Zepter - und ließen beim 2:0-Heimerfolg wenig anbrennen.

Nach dem 2:4 beim direkten Konkurrenten Girona wollte der FC Barcelona zuhause wieder an der Überraschungsmannschaft vorbeiziehen, die am Freitag in Alaves (2:2) Punkte liegen gelassen hatte. Etwas dagegen hatten die Gäste von Real Sociedad, die in der Vorwoche mit 2:0 gegen Las Palmas gewonnen hatten und noch um die internationalen Plätze kämpfen.

Becker vergibt mehrfach - Lamine Yamal zur Führung

Den ersten Abschluss der Partie hatten dann auch die Gäste: Über Merino und Oyarzabal kam die Kugel zu Becker, der den Ball aus rund fünf Metern über das Tor schoss (5.). Der Ex-Unioner hatte auch die nächste Chance: Er wurde durch das Zentrum geschickt und scheiterte dann alleine vor ter Stegen, die Szene wurde im Nachgang aber abgepfiffen (19.). Genau wie Beckers nächste Aktion: Wieder entwischte der Stürmer der Barca-Defensive - diesmal überwand er den deutschen Torwart, war jedoch aus dem Abseits gestartet (23.)

Die Katalanen hatten zwar Feldvorteile, kamen aber erst in Minute 27 zu ihrer ersten Gelegenheit, als Lamine Yamal nach Solo an Real Sociedads Keeper Alex Remiro scheiterte. Danach wurde Barca gegen die auf Konter lauernden Gäste nach vorne aktiver, hatte aber erst in der 39. Minute durch einen Raphinha-Schuss aus zweiter Reihe, der an den Pfosten prallte, die nächste Chance. Kurz danach war es soweit: Gündogan wurde aus dem Zentrum bedient und tunnelte Verteidiger Le Normand. Der Ball kam zu Lamine Yamal, der aus wenigen Metern cool blieb - die Führung (40.). Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Raphinhas Elfmeter macht alles klar

Nach der Pause verflachte die Partie etwas - große Gelegenheiten blieben, abgesehen von zwei Raphinha-Distanzschüssen, zunächst Mangelware: Der erste Schuss ging knapp drüber (49.), den zweiten fischte Alex Remiro spektakulär aus dem Winkel (65.). Auf der anderen Seite kam Mendez nach einem Gündogan-Ballverlust durch ein starkes Dribbling frei vor das Tor - schob die Kugel aber vorbei (68.).

La Real versuchte es zwar nach vorne, es fehlte aber an zündenden Ideen. Die nächste Chance hatte wieder Barcelona: Der Sekunden vorher eingewechselte Ferran Torres scheiterte per Flachschuss aus rund 16 Metern an Alex Remiro (77.). Die Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit: Wegen eines Odriozola-Handspiels gab es nach Videobeweis Elfmeter für den FCB: Raphinha machte mit dem 2:0 alles klar (90. +3).

Barcelona schob sich damit wieder an Girona vorbei auf den 2. Platz. Real Sociedad bleibt auf Rang 7 in La Liga, hat aber weiter Chancen auf den Einzug ins internationale Geschäft. Bereits am Donnerstag geht es für beide Teams weiter. Barcelona gastiert in Almeria (21.30 Uhr) und San Sebastian empfängt Valencia (22 Uhr).