Reals Reservisten hochseriös: Granada-Fans beklatschen Brahim-Diaz-Solo

Real Madrid hat sein Auswärtsspiel bei Absteiger Granada hochverdient mit 4:0 gewonnen. Der bereits feststehende spanische Meister brauchte etwas Anlaufzeit, ehe besonders Brahim Diaz nur so vor Spielfreude sprühte.

Warum auch nicht? Brahim Diaz (vorne) überragte in Granada, Fran Garcia erzielte sein erstes Profi-Tor für Real. Getty Images

Unterschiedlicher hätten die Auftritte der beiden Champions-League-Finalisten nicht aussehen können: Parallel waren Real Madrid (2:1 gegen Bayern) und der BVB (1:0 in Paris) für die Pflichtaufgabe in der Liga verabredet - Dortmund ging in Mainz baden (0:3), der spanische Meister deklassierte Granada nach dem Spalier mit 4:0.

Die auf zehn Positionen veränderten Königlichen, die auch Courtois im Tor hatten und nur erneut auf Rüdiger bauten, ließen es in Andalusien im ersten Abschnitt sehr gemächlich angehen. So kam es auch, dass der bereits abgestiegene Aufsteiger die erste Chance des Spiels hatte - doch Geburtstagskind Courtois lenkte den Kopfball von Bruno Mendez über die Latte (20.).

Besondere Premiere für Fran Garcia

Eine enttäuschende erste Real-Hälfte steuerte bereits auf ihr Ende zu, als die Blancos aus dem absoluten Nichts zuschlugen: Nach Flanke von Brahim Diaz schoss der aufgerückte Fran Garcia ein - sein allererstes Pflichtspieltor für die Real-Profis inklusive Kuss aufs Wappen (38.).

Granada war in der Folge gedanklich schon in der Pause, als Fran Garcia - von Brahim Diaz geschickt - mustergültig für Arda Güler vorbereitete. Das 2:0 war das dritte La-Liga-Tor des jungen Türken in seinem achten Auftritt (45.+2).

Wer nach dem Seitenwechsel ein Aufbäumen Granadas erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Speziell Brahim Diaz hatte richtig Bock auf dieses Spiel, einem letzten sowie einem vorletzten Pass ließ der feine Techniker nach der Pause einen Doppelpack folgen: Nach seinem 3:0 - ein Solo von der Mittellinie über den halben Platz - applaudierten sogar einige Granada-Fans (49.), das 4:0 bereitete Modric vor (58.).

Bayern-Schreck Joselu kunstvoll - aber erfolglos

Jener Modric wurde bei seiner Auswechslung - angesichts des wahrscheinlichen Abschieds aus Spanien - mit großen Applaus vom ganzen Stadion verabschiedet (70.). Kurz zuvor hatte Joselu das 5:0 auf dem Fuß, scheiterte aber kunstvoll per Hacke (66.). Es war nicht der Tag des Bayern-Schrecks, der einige Chancen liegen ließ.

In der Schlussviertelstunde - Kroos war nun auch dabei - schaltete Real mehrere Gänge zurück und verwaltete den Vorsprung souverän. Mit nun 90 Punkten geht es bereits am Dienstag (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter, wenn Deportivo Alaves im Bernabeu gastiert.