De Pauls Traumtor reicht: Atleti mit Arbeitssieg gegen Celta Vigo

Atletico Madrid hat sein Heimspiel gegen Celta Vigo knapp mit 1:0 gewonnen und ist der Champions-League-Qualifikation nahe. Den Unterschied machte ein Weltmeister.

Sein Tor machte den Unterschied: Rodrigo de Paul (li.). AFP via Getty Images

Im Heimspiel gegen Celta Vigo ging es für Atletico Madrid darum, den vierten Platz vor Verfolger Bilbao abzusichern. Nach zwei Siegen gegen den direkten Konkurrenten Athletic (3:1) und Mallorca (1:0) tat sich die Elf von Diego Simeone gegen das noch um den Klassenerhalt kämpfende Celta durchaus schwer.

Zwar hatten die Madrilenen von Beginn an mehr vom Spiel, Durchschlagskraft fehlte allerdings über weite Strecken. In ihren Ballbesitzphasen suchten die Hausherren nach Lücken in der Defensive der Gäste, die gut standen und abgesehen von ungefährlichen Annäherungen nur wenig zuließen.

Llorente vergibt vor Guaida

Die beste Möglichkeit für Atleti hatte Lllorente, der nach einem tollen Zuspiel von Koke frei vor Guaida vergab (41.). Wenige Minuten später wurden auch die bis dato harmlosen Gäste zum ersten Mal gefährlich, doch Bambas Flanke wurde von Witsel nur knapp übers Tor abgefälscht. Insgesamt war es ein erster Durchgang ohne viele Höhepunkte, die logische Folge: Torlos ging es in die Kabinen.

Am Spielgeschehen änderte sich nach dem Seitenwechsel nicht wirklich etwas. Die Simeone-Elf hatte den Gegner weitestgehend im Griff, ließ jedoch Präzision und Ideen im Offensivspiel vermissen.

Oblak rettet gegen Iago Aspas

In der 59. Minute gelang Celta Vigo dann der erste Schuss aufs Tor - und der wurde direkt gefährlich: Nach Zuspiel von Bamba zwang Iago Aspas Oblak zu einer Glanzparade (59.). Ein Weckruf, wenn auch nur ein kleiner, für die Gäste, die in der Folge mutiger agierten und immer wieder den Weg nach vorne suchten. Fran Beltran (68.) und Iago Aspas (73.) kamen beide in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Oblak war beide Male ohne allzu große Probleme zur Stelle.

Weltklasse-Tor von de Paul

So sah es nach einer torlosen Nullnummer aus, bis de Paul mit einem Tor aus der Kategorie Weltklasse doch noch die Führung für Atleti erzielte: An der Strafraumkante nahm der Weltmeister den Ball mit der Brust an und versenkte ihn volley zum 1:0-Endstand im rechten Winkel (84.).

Mit dem Sieg haben die Madrilenen die Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher. Celta Vigo muss derweil im Abstiegskampf nochmal zittern.