Barça half indirekt mit: Mainz macht Mwene-Rückkehr perfekt

Es hatte sich zuletzt schon abgezeichnet, nun machte es der 1. FSV Mainz 05 offiziell: Phillipp Mwene (29) kehrt in die Bundesliga zurück. Indirekt half beim Transfer auch der FC Barcelona.

Auch beim missglückten Bundesliga-Start (1:4 in Berlin) war die Planstelle auf der linken Außenbahn noch nicht besetzt. Rechtzeitig vor dem ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Mainz 05 aber einen Nachfolger für den nach Genua abgewanderten Aaron gefunden: Phillipp Mwene kehrt nach zwei Jahren in die Bundesliga und auch zum FSV zurück.

In Mainz erhält der siebenmalige österreichische A-Nationalspieler einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Für die Rückholaktion zahlen die Rheinhessen, die Mwene im Juli 2021 hatten ablösefrei ziehen lassen, 1,3 Millionen Euro. Bei der PSV Eindhoven hatte Mwene noch Vertrag bis 30. Juni 2024.

"Mit Phillipp Mwene gewinnen wir einen Spieler für uns, den wir gut kennen und der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt, entsprechend haben wir lange und geduldig an dieser Verpflichtung gearbeitet", wird Cheftrainer Bo Svensson in der Vereinsmitteilung zitiert. "Phillipp muss man Mainz 05 nicht erklären - er identifiziert sich voll mit der Spielweise hier und braucht keine Eingewöhnungszeit. Mit seiner Variabilität und seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er unser Team optimal verstärken."

Der gebürtige Wiener war bereits 2010 von der Austria in die Jugend des VfB Stuttgart gewechselt. In Schwaben kam Mwene nicht über die zweite Mannschaft hinaus, für die er in der 3. Liga insgesamt 73 Spiele absolvierte. 2016 zog der Abwehrspieler nach Kaiserslautern weiter, wo er 65 Zweitliga-Spiele in zwei Saisons bestritt und sich dabei für Höheres empfahl. Zum ersten Mal in Mainz schlug Mwene im Sommer 2018 auf, in drei Spielzeiten kam er auf 30 Bundesliga-Einsätze für den FSV.

Der nächste Schritt war der nach Eindhoven, wo Mwene erstmals auch international spielte. In zwei Saisons machte Mwene insgesamt 73 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen) im PSV-Trikot, kam dabei 13-mal in der Europa League (ein Assist) zum Zug. Nun will der Rechtsfuß in Mainz durchstarten, wo er als zweiter Linksverteidiger neben Anthony Caci die Bahn beackern soll.

Für Mwene selbst ist der Schritt zurück nach Mainz nun "wie ein Nachhausekommen". Er habe "Mainz 05 die ganze Zeit verfolgt, der Verein hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die noch längst nicht zu Ende ist".

Mwene-Nachfolger wurde schon am Montag präsentiert

Eine indirekte Hilfe beim Transfer von Mwene war den Mainzern auch der FC Barcelona. Dem Vernehmen nach wollte PSV nämlich erst einen Ersatz für die rechte Abwehrseite, wo Mwene in Eindhoven hauptsächlich spielte, verpflichten, ehe der Österreicher auch wirklich abgegeben wird. Fündig wurde der amtierende niederländische Pokalsieger in Katalonien, wo US-Nationalspieler Sergino Dest (26 Länderspiele, zwei Tore) gar keine Rolle mehr spielte. Der 22-Jährige wurde am Montag für ein Jahr ausgeliehen, wobei PSV auch eine Kaufoption für Dest hält.