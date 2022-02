Bald Verkaufsverein? FC Bayern überdenkt Transferpolitik

Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen bei Transfers und der Ausbildung neue Wege gehen. Ändert sich das Selbstverständnis des Rekordmeisters radikal?

Bislang galt der FC Bayern hierzulande als der einzige Klub, dem nicht das Label "Verkäuferverein" anhaftete. Während selbst die nationale Nummer 2, Borussia Dortmund, regelmäßig ihre besten Spieler nicht halten kann, war der Rekordmeister seit jeher die große Ausnahme. Doch damit könnte bald Schluss sein.

In finanziell mageren Zeiten, in denen etwa Denis Zakaria von Gladbach lieber zu Juventus statt nach München wechselt, diskutieren die Verantwortlichen an der Säbener Straße auch das seit Jahren praktizierte Transfergebaren - und hinterfragen neuerdings ihr Selbstverständnis.

Künftig sollen bevorzugt Profis zwischen 20 und 22 Jahren verpflichtet werden

Die Gehaltskosten für die etablierten Stars im Topsegment sind so krass gestiegen, dass für Neueinkäufe das Geld fehlt. Internationale Spitzenspieler wie dereinst Franck Ribery oder Arjen Robben, die zudem acht oder zehn Jahre lang blieben, bekommt der FC Bayern nicht mehr.

Deshalb sollen künftig im Rahmen der neuen Personalpolitik bevorzugt junge Profis im Alter zwischen 20 und 22 Jahren verpflichtet, zwei, drei oder vier Jahre in ihrem Werdegang forciert und anschließend gewinnbringend mittels hoher Ausstiegsklauseln weitergegeben werden. Eine Strategie, die man bisher eher mit dem BVB und anderen verband.

Ryan Gravenberch (19) passt in diese Kategorie des noch unfertigen Typus. Den zentralen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam nur noch bis 2023 läuft, haben die Bayern weiterhin im Blick.

Bayern plant Kooperationen in Österreich und Belgien

Und auch bei der Ausbildung eigener Talente wollen sie neue Wege gehen. Die besonders veranlagten Talente, die bei den Profis nur schwer unter Wettkampfbedingungen reifen können, sollen sich nicht mehr in der viertklassigen Regionalliga oder in der 3. Liga bewähren, sondern im rauen Wind einer 1. Liga.

Zu diesem Zweck strebt der FC Bayern die Kooperation mit Partnervereinen im Ausland an. Eine Anlaufstelle soll Austria Klagenfurt, der aktuelle Vierte der 1. Liga Österreichs, werden; die zweite wird in Belgien gesucht. Zuletzt hatten die Münchner Torwarttalent Liu Shaoziyang (18) nach Klagenfurt verliehen, wo Timossi Andersson (21) bereits seit Februar auf Leihbasis 2021 spielt. Weitere könnten folgen.