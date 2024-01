BAK: Lubaki bleibt bis 2026

Antonio Levi Lubaki hat seinen auslaufenden Vertrag beim Berliner AK bis Juni 2026 verlängert. Der 19-Jährige spielte in der vergangenen U-19-Bundesliga-Saison im Nachwuchs der Berliner und erhielt einen Anschlussvertrag für die Regionalligamannschaft. Hier entwickelte er sich zum Stammspieler: "Levis Leistungen in der Hinrunde haben uns dazu bewegt, ihm in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung ein neues Vertragsangebot zu unterbreiten. Um den weiteren sportlichen Werdegang unterstützend zur Seite zu stehen, darf Levi zu den Transferperioden für ligenabhängige Ablösesummen wechseln", so der 2. Vorsitzende und Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu.