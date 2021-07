Bailey: "Ich fühle, dass ich eine neue Herausforderung brauche"

Keine Transferperiode ohne Gerüchte um einen Abschied von Leon Bailey aus Leverkusen. Doch jetzt betont der jamaikanische Nationalspieler in einem TV-Interview seine Wechselabsichten mit eindeutigen Worten.

In der Sendung Futbol Americas des Senders ESPN erklärte der 23-Jährige auf die Frage nach seiner Zukunft unmissverständlich, dass er den Werksklub in diesem Sommer verlassen möchte. "Ich habe hart gearbeitet und fühle, dass ich in einem Alter bin, an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, an dem ich bereit bin für den nächsten Schritt", sagte Bailey. "Ich bin zu 100 Prozent bereit".

Wo der "next step" erfolgt, ist offen - Premier League wahrscheinlich

Der schnelle Linksfuß, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis zum Sommer 2023 läuft, machte mit einem Nachsatz auch klar, dass dieser "next step" zeitnah erfolgen soll. "Hoffentlich kommt es bald dazu", so der Angreifer, der im Januar 2017 für zwölf Millionen Euro vom KRC Genk nach Leverkusen gewechselt war.

Wo er seine Karriere fortsetzen wolle, ließ Bailey offen, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 15 Treffer für Bayer 04 erzielte: "Für mich geht es darum auf dem höchsten Level zu sein", sagte er und betonte nochmal: "Ich fühle, dass ich eine neue Herausforderung brauche."

Aston Villa und Everton zuletzt genannt

Die Premier League gilt als Wunschziel des Jamaikaners, der zuletzt mit dem FC Everton und ganz akut mit Aston Villa in Verbindung gebracht wurde. Nach Demarai Gray, der Bayer für festgeschriebene zwei Millionen Euro Ablöse in Richtung Liverpool zum FC Everton verlassen hat, wäre Bailey der zweite Flügelstürmer, den Bayer in diesem Sommer verliert. Der Werksklub würde dafür im Gegenzug eine zweistellige Millionensumme kassieren.

Es ist davon auszugehen, dass Bailey in England landet. Die Verhandlungen über einen Wechsel des Angreifers, der mit Jamaika nach einer 0:1-Niederlage gegen die USA im Viertelfinale des Gold-Cups ausgeschieden ist, sollen auf jeden Fall schon weit vorangeschritten sein.