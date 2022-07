Bänderverletzung: Goller bei Werder ausgebremst

Benjamin Goller hat sich am Mittwoch während der Vormittagseinheit beim SV Werder Bremen verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen.

Er war so etwas wie die Positiv-Erscheinung der bisherigen Sommer-Vorbereitung beim SV Werder Bremen. Ursprünglich spielte Benjamin Goller eigentlich keine große Rolle in den Personalplanungen beim Bundesliga-Aufsteiger. Doch nach seiner Leih-Rückkehr vom Karlsruher SC hatte sich der 23-Jährige zunehmend in den Fokus gespielt, in den Testspielen zudem mehrere Akzente gesetzt - war an fünf Treffern direkt beteiligt.

Am Mittwoch wurde Goller nun ausgebremst. Der Offensivspieler, der bislang als zweiter Angreifer und über die Außenbahnen zum Einsatz kam, zog sich im Training eine Bänderverletzung des Sprunggelenks zu. Wie Werder bekanntgab, wird der noch bis 2023 unter Vertrag stehende Profi somit für mehrere Wochen fehlen.