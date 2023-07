Bachthaler und Pereira äußern sich zu künftigen Drittliga-Gedanken in Illertissen

Beim FV Illertissen macht man sich Gedanken über die sportliche Zukunft. Während Trainer Holger Bachthaler bei der Frage nach der 3. Liga auf die Bremse tritt, geht Aufsichtsratsmitglied Sergio Pereira diese doch offensiver an.

Zweigeteilt - das ist Wort, dass beim FV Illertissen mehrfach und unabhängig voneinander fällt. Zum einen benutzt es Trainer Holger Bachthaler, bei seinem Rückblick auf die vergangene Saison, er meint damit den verkorksten Saisonstart von damals. Mit Licht und Schatten, in die gleiche Kerbe schlägt Aufsichtsratsmitglied Sergio Pereira bei seiner Bilanz: "Zweigeteilt, am Ende war es aber auch nicht so schlecht".

Pereira fungiert als rechte Hand von Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler und kann sich mit Rang neun in der Endabrechnung durchaus anfreunden. Er beschreibt den neuen Kader der Schwaben, trotz des enormen Personalwechsels, vor allem in der Breite stärker als in der vergangenen Spielzeit. Elf Abgängen stehen im Illertal bislang neun Neuzugänge gegenüber. Dabei haben etliche Spieler sogar Lokalkolorit oder haben sogar schon in der Illertisser Jugend gespielt.

Obwohl die bisherigen Testspielergebnisse positiv aufhorchen lassen, tritt Holger Bachthaler auf die Euphoriebremse. "Wir haben die Qualität für eine ordentliche und sorgenfreie Runde. Man muss aber abwarten, wie die kommende Saison und speziell der Auftakt verläuft." Der Illertisser Fußballehrer berichtet, dass die Integration der Neuen gut verlaufe, erzählt jedoch auch davon, dass er noch nicht ganz zufrieden sei und Themen habe, die es abzuarbeiten gelte. "Die wollen sich hier zeigen und durchsetzen. In einer Woche wird es sich dann im Wettkampfmodus zeigen".

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Allerdings beklagt man beim amtierenden bayerischen Totopokal-Sieger bereits die ersten verletzungsbedingten Ausfälle. Speziell die Verletzung von Neuzugang Furkan Kircicek schmerzt. Den erfahrenen Angreifer, der bereits beim FC Memmingen, Türkgücü München und dem Chemnitzer FC gekickt hat, plagt eine Sehnenverletzung. Ganz abgeschlossen ist die Kaderplanung in Illertissen nicht, hier soll sich noch das eine oder andere tun. Zumindest ein weiterer Torhüter steht ganz oben auf der Wunschliste.

"Wunschliste" ist ein weiteres Stichwort. "Wir stehen für eine seriöse Vereinsführung und ordentliche Bedingungen." Während Holger Bachthaler das Thema 3. Liga von sich weist und als eher schwierig bezeichnet, macht sich Sergio Pereira im Rahmen des FVI-Stadiontages am vergangenen Samstag dazu sehr wohl Gedanken. An der Infrastruktur müsse sowieso gearbeitet werden.

Ein neues Multifunktionsgebäude sei dringend notwendig, außerdem hofft er nach Möglichkeit auf den Um- oder Ausbau des Vöhlinstadions. Die unzureichende Tribüne dort, damit verbunden die fehlende Atmosphäre bei den Heimspielen, ist einer von vielen Punkten auf seiner Agenda. "Der Wunsch ist natürlich, die jetzige sportliche Heimat beizubehalten", so Pereira. Trotzdem ist für ihn auch ein Arena-Neubau an anderer Stelle kein Tabuthema.

Vor dem Saisonauftakt am kommenden Samstag in Bamberg ist für Holger Bachthaler abschließend noch ein wichtiger Punkt kein Tabu: Er kritisiert die extrem kurze Sommerpause nach dem Pokalfinale. "Das ist schon ein Wahnsinn, wir spielen bis November und dann erst im März wieder", schickt Bachthaler als Botschaft an die Verbandsoberen in München und wünscht sich von ihnen mehr Flexibilität in Bezug auf die Terminplanung.