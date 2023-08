Mit neuem Gesicht in der zweiten Halbzeit: Würzburger Kickers besiegen den FV Illertissen

Die Würzburger Kickers haben sich nach verschlafener erster Hälfte mit einem 3:2-Sieg beim FV Illertissen für den Moment an die Tabellenspitze gesetzt und in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum sie dort auch zukünftig öfter auftauchen könnten.

Nur drei Punkte aus drei Spielen, beim FV Illertissen hatte mancher insgeheim wohl auf einen etwas besseren Start gehofft. Bei Türkgücü München setzte es vergangenes Wochenende eine 1:3-Niederlage. Am Mittwoch gegen die Würzburger Kickers schickte FVI-Trainer Holger Bachthaler Omore statt Neuberger in die Startaufstellung. Würzburg ging im Vergleich zum 2:0 gegen den FC Bayern München II ebenfalls mit einer Änderung in die Mittwochs-Partie: Haas verdrängte Montcheu auf die Bank.

So unterschiedlich die Gefühlswelten vor dem Anpfiff gewesen sein mögen, es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem Glessing in der 11. Minute den ersten Torabschluss verzeichnen konnte, doch der FVI-Angreifer verfehlte nach Steilpass mit seinem Flachschuss das Würzburger Tor doch recht deutlich. Rund 120 Sekunden später wurde ein Glessing-Schuss im Strafraum gerade noch ins Seitenaus abgelenkt. Auf der Gegenseite meldete sich Franjic nach einer Viertelstunde zu Wort, doch seinem Abschluss aus dem Strafraumzentrum fehlte es an Druck, sodass Heimkeeper Thiel den Ball problemlos aufnehmen konnte.

Die Würzburger gingen übrigens mit einer defensiv blütenweißen Weste ins Spiel, blieben in den vorherigen drei Partien ohne Gegentor. Dieser Status hielt auch in der 21. Minute noch, als Kilic einen Freistoß aus zentraler Position rund einen Meter über das Tor zirkelte.

In der 33. Minute bekam die Würzburger Weste dann ihren ersten Spritzer: Nach einem fahrlässigen Ballverlust der Unterfranken kam Glessing zum Abschluss und spitzelte die Kugel an Friedsam vorbei ins Netz zur Illertisser Führung. Der FWK brauchte ein paar Minuten zum Verdauen, dann schoss Caciel in der 39. Minute mit links wuchtig ans Außennetz.

Glessing blieb auch weiterhin ein steter Unruheherd. Nach präziser Kombination landete in der 40. Minute ein Querpass im Strafraum beim Torschützen, dessen Schuss Friedsam parierte. Knapp zwei Zeigerumdrehungen musste sich der Gäste-Torwart erneut strecken, diesmal bei einem Distanzschuss von Fundel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte tauchte Kilic frei vor Friedsam auf, doch der Schuss strich knapp vorbei.

An diesen Szenen war klar abzulesen, dass Illertissen im ersten Durchgang das klar bessere Team war. Für Würzburg konnte es im zweiten Spielabschnitt fast nur noch besser werden.

Wildersinn wählt die richtigen Worte

Ob Kickers-Trainer Marco Wildersinn in der Pause die Kabinen-Wände wackeln ließ oder doch eher mit ruhigen Worten seinem Team Mut zusprach, es fruchtete sofort: In der 47. Minute landete ein Freistoß aus dem Halbfeld bei Wegmann, der sträflich frei zum Ausgleich einköpfte.

Ein Tor, das einen Trend einleitete, denn danach dominierte Würzburg. Karimani fiel in der 54. Minute im Strafraum der Ball vor die Füße, Gegnerdruck war keiner zu spüren, doch der 24-Jährige setzte die Kugel drüber. Glessing blieb aber trotzdem unbequem, in der 56. Minute feuerte er einen weiteren Schuss ab, aber etwas zu hoch.

Karimani schiebt ein

In der 57. Minute war die Partie gedreht: Nach Querpass von rechts musste Karimani am langen Pfosten nur noch einschieben und das tat der Albaner diesmal abgezockt. Die Vorlage steuerte Caciel bei.

Mitnichten segelten die Kickers jetzt geradewegs auf der Siegerstraße, denn in der 61. Minute pfiff der ehemalige Zweitliga-Schiedsrichter Christian Dietz Elfmeter für Illertissen. Es hatte wohl einen Trikotzupfer oder ein anderweitiges Halten von Hägele im Würzburger Strafraum gegeben. Gabriele verwandelte halbhoch ins linke Eck zum 2:2.

Die Partie wurde nun intensiver, Würzburg wollte unbedingt die erneute Führung, und Illertissen schien im ersten Durchgang auch eine breite Brust aufgebaut zu haben und setzte die Rothosen ebenfalls ordentlich unter Druck. Das Tor schoss Würzburg: Ein Eckball von rechts landete in der 76. Minute im Strafraum bei Meisel, der den Ball wuchtig in die Maschen drosch.

In der Schlussphase schien nun alles möglich. Die Partie lebte von ihrer Spannung, große Chancen blieben aus. Bei Illertissen ging Torwart Thiel bei Standardsituation mit nach vorne, hinten parierte er in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen den durchgebrochenen Sausen. Unmittelbar danach pfiff Dietz ab.

Würzburg brachte den Vorsprung ins Ziel. Aufgrund der klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg gegen starke Illertisser. In die Nacht ging der FWK als Tabellenführer der Regionalliga Bayern.

Für die Würzburger geht es am 18. August mit einem ganz besonderen Unterfranken-Duell weiter, es gastiert nämlich der formidabel gestartete TSV Aubstadt am Dallenberg. Illertissen reist tags darauf zur U 23 des 1. FC Nürnberg.