Ayers geht nach Pirmasens

Defensivmann Corvin Ayers verlässt den FC Homburg im Winter und schließt sich dem Oberligisten FK Pirmasens an. Das 20-Jährige Homburger Eigengewächs spielte in der bisherigen Saison keine Rolle in der Regionalliga, vielmehr kam er für die zweite Mannschaft, die in der Saarlandliga eingruppiert ist, zum Einsatz.