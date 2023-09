"Außergewöhnliche Dynamik": Hannover holt Junioren-Nationalspieler Scott

Hannover 96 hat Christopher Scott vom belgischen Meister Royal Antwerpen ausgeliehen. Die Niedersachsen sicherten sich zudem eine Kaufoption für den deutschen Junioren-Nationalspieler.

Wenige Stunden vor Ende des Sommer-Transferfensters hat sich Hannover 96 mit Junioren-Nationalspieler Christopher Scott verstärkt. Der 21-Jährige wird zunächst für ein Jahr vom belgischen Klub Royal Antwerpen ausgeliehen, anschließend haben die Sechsundneunziger eine Kaufoption. Das gaben die Niedersachsen am Freitagmorgen bekannt.

Bundesliga-Debüt beim FC Bayern

Scott wechselte bereits im Alter von sieben Jahren in die Jugendakademie von Bayer Leverkusen und durchlief fortan alle Nachwuchsteams, bis er sich im Januar 2020 der U 19 des FC Bayern München anschloss. Beim Rekordmeister machte der offensive Mittelfeldspieler mit guten Leistungen in der UEFA Youth League sowie bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga auf sich aufmerksam. Der damalige FCB-Trainer Hansi Flick berief ihn mehrfach in den Bundesliga-Kader und verhalf ihm zu zwei Kurzeinsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse.

Da weitere Einsätze für die Münchner Profis jedoch ausblieben, entschied sich Scott im Sommer 2022 für einen Wechsel nach Antwerpen, konnte sich dort sportlich aber ebenfalls nicht durchsetzen und kam über Kurzeinsätze nicht hinaus. In der vergangenen Saison stand er in 32 Partien durchschnittlich nur knapp 18 Minuten auf dem Feld (zwei Tore, ein Assist). Allerdings feierte er mit den Belgiern am Saisonende das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Hannover? "Das war sehr überzeugend"

Bei Hannover möchte der 21-Jährige nun durchstarten und gibt sich zuversichtlich: "In den Gesprächen haben die Verantwortlichen von 96 mir aufgezeigt, wo sie mich mit meinen Stärken sehen, aber auch skizziert, wie sie sich meine weitere Entwicklung vorstellen. Das war sehr überzeugend. Ich freue mich auf die Mannschaft."

"Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus. Durch seine Tempodribblings kann er für Impulse sorgen und uns im Offensivbereich weitere Variabilität und zusätzliche Torgefahr geben", hebt 96-Sportdirektor Marcus Mann die Stärken seines neuen Spielers heraus.

Scott trainiert bereits mit der Mannschaft

Scott wird bereits am Freitagvormittag erstmals mit der Mannschaft trainieren und könnte bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Fürth (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Aufgebot der Niedersachsen gehören.