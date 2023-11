"Außergewöhnliche Arbeitseinstellung": Ritzka verlängert bei St. Pauli

Der FC St. Pauli ist ungeschlagener Tabellenführer der 2. Bundesliga und hat in der Länderspielpause die nächste gute Nachricht verkündet: Lars Ritzka bleibt ein Kiez-Kicker.

Es läuft beim FC St. Pauli. Seit dem 21. April hat die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler kein Pflichtspiel mehr verloren, steht im Achtelfinale des DFB-Pokals und ist unangefochtener Tabellenführer der 2. Bundesliga. Am Dienstag hatten die Kiez-Kicker auch eine gute personelle Nachricht in petto.

"Optimale Voraussetzungen": Ritzka freut sich auf die Zukunft

Lars Ritzka (25) hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC St. Pauli vorzeitig verlängert. Wie lange der neue Kontrakt gültig ist, wurde nicht bekanntgegeben. Dafür aber die Freude der Verantwortlichen über das Binden des neuen Stamm-Verteidigers (elf Startelf-Einsätze, kicker-Note 3,45) an den Verein. Ritzka selbst "freut sich über das Vertrauen" und sieht laut Vereinswebsite "optimale Voraussetzungen, um meine Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzen zu können".

Seit Sommer 2021 steht der ehemalige Verler Ritzka beim FC St. Pauli unter Vertrag und sammelte bis dato 35 Pflichtspiele für die Hamburger an. In dieser Saison trat er erfolgreich in die Fußstapfen von Ex-Kapitän Leart Paqarada (jetzt 1. FC Köln). Dem 25-Jährigen gelang als linker Schienenspieler sogar ein Tor in der laufenden Spielzeit.

Er verfügt über eine außergewöhnliche Arbeitseinstellung und hat bei uns gerade im Spiel mit dem Ball große Fortschritte gemacht. Fabian Hürzeler

Nicht nur deswegen bezeichnet ihn sein Coach Hürzeler als "absolut verlässliche Größe bei uns im Kader". Es sei schön, dass Ritzka sich für den Schritt beim FCSP entschieden habe, denn: "Er verfügt über eine außergewöhnliche Arbeitseinstellung und hat in seiner Zeit bei uns gerade im Spiel mit dem Ball große Fortschritte gemacht."

Ähnliche Worte fand auch Sportchef Andreas Bornemann, der Ritzkas Entwicklung in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren für "hervorragend" hält. Schon immer habe er an Ritzkas Qualität geglaubt. Dass dieser "jetzt regelmäßig zu Einsätzen kommt, ist das Ergebnis seiner beharrlichen Arbeit. Wir freuen uns, ihn auch über die laufende Saison hinaus bei uns zu haben".