"Außergewöhnlich": Rose lobt und spricht über ein "Tor des Monats"

Nach fünf sehr ähnlichen Bundesliga-Spielen hat RB Leipzig wieder gegen Union Berlin gewonnen. Trainer Marco Rose freute sich nicht nur deswegen. Über die Länderspielpause ist er trotz zweier Siege in Serie "nicht traurig".

Zum Abschluss des 3. Spieltags hat RB Leipzig nach fünf 1:2-Niederlagen in Folge in der Bundesliga gegen "Angstgegner" Union Berlin klar mit 3:0 gewonnen. Somit verhinderten die Sachsen einen kleinen Fehlstart in die neue Spielzeit, die mit einem 2:3 gegen Bayer Leverkusen begonnen hatte. Was daraufhin gefolgt war: ein deutliches 5:1 gegen den VfB Stuttgart - und nun eben der überzeugende Auftritt bei heimstarken Köpenickern.

Satte 24 Spiele hatten die Eisernen zuvor nicht mehr im Stadion An der Alten Försterei in der Bundesliga verloren. Dementsprechend hatte Marco Rose sein Team eingestellt, im Nachhinein gab er bei DAZN an, dass "genau die Dinge, die wir erwartet haben" im "engen Spiel" eingetroffen seien. Kapitän Willi Orban teilte diese Meinung und fand, dass der Matchplan aufgegangen sei. "Wir hatten eine gute Balance."

Leipziger Auftritt "spricht für uns"

Allen voran die Vorstellung nach der Pause war laut Orban "sehr überzeugendend" und "sehr dominant", der Sieg gehe deshalb absolut in Ordnung. "Es spricht für uns, wie wir heute gespielt haben." Der Dosenöffner durch Xavi Simons war für Rose derweil sehr wichtig. "Du brauchst auch mal so einen Schuss gegen so eine Mannschaft", sagte er zur 1:0-Führung.

Diese sei ebenso wie der zweite Treffer schön anzusehen gewesen, für noch besser befand Rose aber das 3:0 durch Doppelpacker Benjamin Sesko. Für solche Szenen wie den Doppelpass mit Dani Olmo und dem folgenden Abschluss habe RBL den Stürmer geholt: "Außergewöhnlich, dafür geht man ins Stadion. Ich würde sagen: Jetzt schon ein Tor des Monats."

Außergewöhnlich, dafür geht man ins Stadion. Ich würde sagen: Jetzt schon ein Tor des Monats. Marco Rose über Benjamin Seskos Treffer zum 3:0

Rose war voll des Lobes für sein ganzes Team. So eine Leistung "brauchst du auch, wenn du hier bestehen willst", meinte der gebürtige Leipziger in Berlin-Köpenick und hob noch einmal die Art und Weise des Geschafften hervor: "Wir haben den Kampf angenommen und in den richtigen Momenten in so einem engen Spiel das Geschehen auf unsere Seite gezogen."

Der Geschäfstführer Sport von RB Leipzig, Max Eberl, stimmte diesen Ausführungen zu: "Wir haben uns mit schönen Toren belohnt." Die Rote Karte für Kevin Volland bezeichnete Eberl außerdem als richtige Entscheidung. Auch wenn der Offensivspieler "bestimmt niemanden verletzten" wollte, hatte Volland für Eberl unklug gehandelt. Eine Diagnose für Mohamed Simakan liege nicht vor - und Eberl ärgerte sich ob der lauten und unangebrachten Pfiffe von den Rängen gegen den klar getroffenen RB-Spieler: "Diese Reaktion muss nicht sein."

Orban kann das Team noch nicht einschätzen

Was dafür nun sein muss, ist die Länderspielpause. Dies weiß auch Rose, der laut eigener Aussage "gar nicht so traurig" darüber ist. Es müsse dennoch an Aspekten gearbeitet werden. Kapitän Orban fügte nach sechs Punkten in drei Spielen an, dass es "schwierig zu sagen" sei, wo RBL stehe. Trotz des ordentlichen Starts "haben wir noch viele Bereiche, in denen wir uns verbessern können".