Außenmeniskus: Saison für Eintrachts Smolcic gelaufen

Hrvoje Smolcic hat sich bei einem Länderspiel der kroatischen U 21 am Außenmeniskus verletzt und wird Eintracht Frankfurt in den restlichen Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wird für Eintracht Frankfurt in der aktuellen Saison verletzungsbedingt nicht mehr auflaufen: Hrvoje Smolcic. IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt muss für den weiteren Verlauf der Saison auf Hrvoje Smolcic verzichten. Der kroatische Innenverteidiger verletzte sich beim Länderspiel der kroatischen U 21 gegen England. Eine MRT-Untersuchung gab nun Aufschluss hinsichtlich einer genauen Diagnose: Der 22-Jährige erlitt eine Außenmeniskusverletzung. Die Operation steht laut einer Vereinsmitteilung am Montag an.

Somit fehlt Eintracht-Trainer Oliver Glasner im Heimspiel gegen den VfL Bochum ein weiterer Defensivmann. Auch Tuta (gelbgesperrt) und Almamy Toure (muskuläre Probleme) stehen den Hessen nicht zur Verfügung. Der Defensivmann absolvierte in der bisherigen Saison in der Bundesliga neun Partien (kicker-Notenschnitt 4,30) und war zuletzt in der Abwehrkette seltener gefragt.