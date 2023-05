Ausschreitungen auf Schalke: SGE kündigt Konsequenzen an

Eintracht Frankfurt hat auf die Vorkommnisse nach dem Auswärtsspiel auf Schalke mit einer Stellungnahme reagiert und Konsequenzen für einzelne Unruhestifter angekündigt.

"Eintracht Frankfurt verurteilt die Gewalt, die von einigen Personen im Bereich des Gästesektors nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 ausging, scharf und unterstützt die Ermittlungen der Sicherheitsträger", heißt es in der Stellungnahme, die die Frankfurter am Sonntag verbreiteten.

Hintergrund sind Ausschreitungen nach dem Schlusspfiff auf Schalke. Zuvor hatten einzelne Anhänger der Hessen Absperrungen überwunden und sich auf der Tribüne Auseinandersetzungen mit Schalker Fans geliefert. "Wir werden uns diese Selbstverständlichkeit, mit der einige sich berufen fühlen, die Grenzen zu überschreiten, nicht bieten lassen können. Rivalität hin, Emotionen her - es gibt für dieses Verhalten keine Rechtfertigung", sagt Eintrachts Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

Eine Sanitäterin wird verletzt

Ganz besonders verurteilt er die Tatsache, dass eine Sanitäterin verletzt worden ist. "Auch wenn uns noch Informationen zu den genauen Umständen fehlen, bedauern wir natürlich außerordentlich, dass eine Sanitäterin in Mitleidenschaft gezogen wurde. Angriffe auf Helfende sind besonders verwerflich", so Reschke. Der Verein werde versuchen, mit der betroffenen Person in Kontakt zu treten.

Reschke zufolge werde der Klub nun eng mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten: "Wir haben ein hohes Interesse daran, die Verantwortlichen zu identifizieren, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können."