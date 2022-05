"Aus voller Überzeugung": Handwerker bleibt dem FCN treu

Beim 1. FC Nürnberg werden die Personalplanungen weiter vorangetrieben: Mit Tim Handwerker (23) hat die nächste feste Stütze des FCN einen neuen Vertrag unterschrieben.

Den Aufstieg musste der Club in den vergangenen Wochen abhaken, das Team für die neue Saison und eine mögliche Mission "Rückkehr in die erste Liga" nimmt beim 1. FC Nürnberg dagegen immer mehr Formen an. Nachdem zuletzt Trainer Robert Klauß seinen Vertrag verlängert hatte und in Lino Tempelmann zumindest ein wichtiger zentraler Mittelfeldspieler erhalten bleibt, wurde nun der nächste wichtige Baustein der Mittelfranken mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Die Rede ist von Tim Handwerker, der bei der jüngsten Niederlage gegen Kiel zum insgesamten 81. Mal in Folge in der FCN-Startelf stand. Mit dem Dauerbrenner wurde laut Klubangaben ein "langfristiger Vertrag" abgeschlossen. Für Sportvorstand Dieter Hecking ist dies aufgrund der "stetig nach oben" zeigenden Leistungskurve des Linksverteidigers ein Grund zur Freude. Handwerker sei die "aus nachvollziehbaren Gründen etwas länger" dauernden Gespräche wert. "Er ist ein wichtiger und fester Bestandteil unseres Teams."

Am Ende bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, was ich am Club habe. Das ist eine Menge Gutes: die Mannschaft, das Trainerteam, die Sportliche Leitung und die Fans. Tim Handwerker

Handwerker selbst ist nach den bis dato "drei intensiven Jahren" in Nürnberg zu dem Schluss gekommen, dass der FCN das Richtige für ihn ist. "Am Ende bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, was ich am Club habe. Das ist eine Menge Gutes: die Mannschaft, das Trainerteam, die Sportliche Leitung und die Fans." Auch aufgrund der Mitarbeiter im Verein habe er "den Vertrag aus voller Überzeugung unterschrieben".

An die 101 Pflichtspiele der Nürnberger Nummer 29 dürften sich also noch einige reihen. Ab kommender Saison wird der Konkurrenzkampf auf seiner Position mit Erik Wekesser belebt werden.