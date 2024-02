Augsburger Aufgaben: "Jetzt kommen genau die Spiele …"

Nach dem 2:1 gegen Freiburg war die Erleichterung groß beim FC Augsburg. Doch der Blick geht schon wieder nach vorne.

Schon unter der Woche hatte sich bei Felix Uduokhai eine gewisse Vorahnung breitgemacht. Im Training war mehr Feuer drin als sonst. "Wie wir uns gegenseitig gepusht haben und uns einfach ein gutes Gefühl gegeben haben."

Klar war schließlich jedem beim FCA gewesen, dass nach nur einem Sieg aus neun Spielen und der schwachen Vorstellung beim 0:1 in Mainz Druck auf dem Kessel war beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (2:1). "Wir haben schon wirklich gemerkt: Das war nichts gegen Mainz", wie Uduokhai erklärte. "Da war die Enttäuschung groß, auch innerhalb der Mannschaft."

Eine Reaktion hätte der Augsburger Iago gegen Freiburg schon nach zwei Minuten liefern können, traf aber nur den Pfosten - und dann passierte erstmal lange nichts. Nach dem Rückstand und einem kurzen Aufbäumen vor der Pause brachte Trainer Jess Thorup kurz nach dem Seitenwechsel mit Arne Engels und Arne Maier die entscheidenden Impulse.

Es fehlen nur vier Punkte auf Platz sieben

Durch die Punkte 18, 19 und 20, die der FCA nun schon nach einem Rückstand holte und damit die Liga anführt, sind die Abstiegsplätze fürs Erste außer Sicht geraten, plötzlich fehlen nur noch vier Zähler auf Platz sieben.

Doch Vorsicht ist geboten in Augsburg. Schon oft in dieser Saison war die Euphorie groß nach beeindruckenden Heimsiegen wie etwa gegen Wolfsburg (3:2) oder Frankfurt (2:1), nur damit im nächsten Spiel wieder ein Dämpfer folgte. "Es kommen jetzt genau die Spiele, wo wir gefordert sind, wo wir gefragt sind", weiß Torschütze Uduokhai.

"Mannschaften auf Augenhöhe"

In Darmstadt, gegen Heidenheim, in Wolfsburg und gegen Köln: Vier auf dem Papier machbare Aufgaben für den FCA, doch oft sind genau das die Spiele, in denen die Truppe von Thorup dazu neigt, eben diesen Einsatz wie gegen Freiburg vermissen zu lassen. "Wir müssen jetzt eine gute Balance finden", gibt Uduokhai vor, "weil das Mannschaften auf Augenhöhe sind, wo wir uns auch ein bisschen schwerer tun. Da müssen wir vorher da sein, müssen genauso spielen wie hier zuhause gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen."