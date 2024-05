Augsburg will Jakic kaufen

Bis zum Ende dieser Woche hat der FC Augsburg Zeit, die Kaufoption für Kristijan Jakic in Höhe von fünf Millionen Euro zu ziehen. Die Tendenz geht klar in die Richtung, dass der kroatische Mittelfeldstabilisator nicht mehr zu Stammklub Eintracht Frankfurt zurückkehrt und in der Fuggerstadt bleibt.