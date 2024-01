Augsburg verleiht Cardona nach St. Etienne

Der FC Augsburg verleiht Angreifer Irvin Cardona bis Saisonende an den französischen Zweitligisten AS St. Etienne. Der 26-Jährige war erst vor Jahresfrist von Stade Brest zum FCA gewechselt, konnte sich bei den Fuggerstädtern aber nicht durchsetzen. In 13 Bundesligaspielen gelangen Cardona nur ein Tor und eine Vorlage. Über die genauen Ausleihmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, beim FCA besitzt Cardona noch einen Vertrag bis Juni 2027.