Augsburg und Maaßen lösen Vertrag auf

Enrico Maaßen (39) steht nicht mehr beim FC Augsburg unter Vertrag. Damit ist der Weg für einen neuen Job frei.

Seit etwas mehr als einem Monat ist Enrico Maaßen nicht mehr Trainer des FC Augsburg, inzwischen hat er sich mit dem Verein auf die Auflösung des ursprünglich bis Juni 2025 gültigen Vertrags geeinigt. "Wir haben eine faire und saubere Lösung mit Enno und seinem Management gefunden und bedanken uns für seine stets loyale Haltung dem FCA gegenüber", erklärt Geschäftsführer Michael Ströll. "Das hat auch die Vertragsauflösung noch einmal ausdrücklich gezeigt."

Bereits im Oktober entlassen

Im Oktober hatte Augsburg den 39-Jährigen nach dem misslungenen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus sieben Partien entlassen. Maaßen, der noch dazu das Pokalaus in der ersten Runde bei Drittliga-Aufsteiger Unterhaching zu verantworten hatte, war bereits mit der Hypothek in die Spielzeit gestartet, zuvor nur eins von elf Bundesliga-Spielen gewonnen zu haben. Dadurch war der FCA dem Abstieg im Mai nur gerade so entgangen.

Unter Thorup läuft es besser

Insgesamt kam Maaßen, der vorher die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga trainiert hatte, in 15 Monaten als FCA-Coach auf einen Punkteschnitt von 0,95 - so erfolglos war vor ihm kein Augsburger Trainer in der Bundesliga gewesen. Unter Nachfolger Jess Thorup lief es dagegen besser an. Der Däne verzeichnete in vier Spielen acht Punkte und hat den FCA zumindest mal vorübergehend aus dem tiefsten Tabellenkeller befreit.

Für Maaßen ist der Weg zu einem neuen Job nun theoretisch frei. Zuletzt war er bei Rapid Wien ins Gespräch gebracht worden, dort übernahm jedoch der ehemalige Nürnberg-Trainer Robert Klauß.