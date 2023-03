Augsburg muss um Keeper Gikiewcz bangen

Der FC Augsburg muss womöglich mit einem Ausfall von Torhüter Rafal Gikiewicz rechnen.

Bei einer Ecke im Spiel bei den Bayern (3:5) wurde Gikiewicz in der 26. Minute von Dayot Upamecano unabsichtlich am Fuß getroffen. "Ich weiß nicht. Wir müssen gucken", sagte der Torhüter im Anschluss an die Partie. Er habe eine Tablette genommen und weiterspielen können, sagte der Torhüter. Erst nach weiteren Untersuchungen könne man mehr sagen.

Die Augsburger sind nach der Niederlage den Abstiegsrängen wieder näher gekommen. Bochum (2:0 in Köln), Hertha (1:1 gegen Mainz) und der VfB Stuttgart (1:1 in Frankfurt) punkteten im Keller.

Augsburg empfängt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) das ebenfalls abstiegsgefährdete Schalke 04.