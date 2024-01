Augsburg leiht Mbuku nach Saint-Etienne aus

Nathanael Mbuku wird den FC Augsburg leiheweise verlassen und ein halbes Jahr für AS Saint-Etienne auflaufen. Das gab der Bundesligist am Sonntagabend bekannt. Beim FCA hat Mbuku noch einen Vertrag bis 2027, beim französischen Zweitligisten soll der Flügelspieler möglichst viel Spielpraxis und Wettkampfrhythmus sammeln. Mbuku war im Januar 2023 von Stade Reims in die Fuggerstadt gewechselt und brachte es bislang auf drei Bundesliga-Einsätze, einen davon in dieser Saison. Dreimal lief der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit für die U 23 des FCA in der Regionalliga Bayern auf.