Augsburg: Leih-Angebot für Portos Martinez

Mit Niklas Dorsch, Ruben Vargas und Reece Oxford fehlen dem FC Augsburg zum Saisonstart drei potenzielle Stammspieler verletzt, Michael Gregoritsch schießt seine Tore nun für den SC Freiburg. Der Bedarf an weiteren Neuzugängen ist gegeben, nun ist der FCA in Wolfsburg und eventuell in Portugal fündig geworden.

Elvis Rexhbecaj verfügt im Alter von 24 Jahren über die Erfahrung von 103 Bundesligaspielen und passt hervorragend ins Augsburger Profil - nach dem bitteren Ausfall von Niklas Dorsch (Anbruch des Mittelfußes) allemal. Am Mittwoch wird Rexhbecaj zum Medizincheck erwartet, etwas mehr als 1,5 Millionen Euro soll die Ablöse betragen.

Nach kicker-Informationen haben die Augsburger beim FC Porto ein Angebot für Stürmer Toni Martinez hinterlegt, sie streben eine Leihe an. Der 25-jährige Spanier spielt seit 2020 beim FC Porto, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison traf er in der Liga in 19 Einsätzen dreimal, insgesamt kommt er auf 70 Erstligapartien mit 20 Toren in Portugal. Geschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Enrico Maaßen hatten zuletzt mehrfach geäußert, nur Spieler zu verpflichten, die sofort als Verstärkungen helfen. Martinez könnte dieser Kandidat für den Angriff sein. Aktuell stehen mit Florian Niederlechner, Ermedin Demirovic und Ricardo Pepi drei Angreifer im Kader, auch Maurice Malone, André Hahn und Frederic Jensen können vorne auflaufen.

Eine Antwort aus Porto steht aus. Offen ist beispielsweise, ob die Portugiesen überhaupt bereit sind, Martinez abzugeben und zu welchen Konditionen. Berichte über ein Kaufangebot in Höhe von zehn Millionen Euro dementieren FCA-Kreise.

Doch kein Interesse an Bondo

Doch kein Interesse hat Augsburg an Warren Bondo, einem 18-jährigen Franzosen. Bondo stand bis zum Ende der vergangenen Saison bei AC Nancy unter Vertrag, seit Monatsbeginn ist der U-19-Nationalspieler vereinslos. Bondo wurde dem FC Augsburg angeboten, zu einem Transfer wird es aber nicht kommen.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) tritt der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalliga-Aufsteiger BW Lohne an. Wenn alles glatt läuft, bereits mit Rexhbecaj, der die Vorbereitung in Wolfsburg mitgemacht hat und voll im Saft steht.