Augsburg lehnt Florenz-Angebot für Vargas ab

Ruben Vargas (25) wird nach jetzigem Stand mindestens bis Juli in Augsburg spielen. Ein erstes Angebot der AC Florenz hat der FCA nach kicker-Informationen abgelehnt, seit über einer Woche herrscht zwischen beiden Vereinen Funkstille. Vargas, den der FCA jenseits von fünf Millionen Euro Ablöse einstuft, strebt zwar den nächsten Schritt in seiner Karriere an, noch steht er jedoch bis 2025 in Augsburg unter Vertrag.