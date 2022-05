Aufstiegsfeier mit Pyrotechnik: DFB ermittelt gegen Füllkrug

Der DFB ermittelt gegen Werder-Torjäger Niclas Füllkrug wegen des Abbrennens von Pyrotechnik.

Wie der DFB am Dienstag auf Anfrage bestätigte, hat der Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren gegen den Angreifer des künftigen Bundesligisten eingeleitet. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Vorfall berichtet.

Werder Bremen hatte am Sonntag 2:0 gegen Jahn Regensburg gewonnen und dadurch den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. TV-Bilder zeigten Füllkrug anschließend, wie er bei der Aufstiegsfeier am Sonntag inmitten von Bremer Anhängern im Weserstadion ein rotes bengalisches Feuer durch die Luft schwenkte.

Füllkrug witzelt: "Nee, das war ich nicht"

Nach dem Spiel darauf angesprochen, witzelte er noch: "Nee, das war ich nicht." Allerdings waren die Bilder da längst auf allen Plattformen verteilt und der DFB damit auf den Plan gerufen.

Der Verein hat bis Dienstagmittag noch kein offizielles Schreiben vom DFB bekommen, wie ein Werder-Sprecher auf Anfrage sagte. Bis zu einem möglichen Abschluss des Verfahrens wolle sich der Klub vorerst nicht dazu äußern.