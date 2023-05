"Auf unser Spiel konzentrieren": BTSV verzichtet auf Durchsage der Zwischenergebnisse

Vor dem wichtigen Abstiegskracher sprach Braunschweigs Trainer Michael Schiele über Regensburg - und auf was seine Mannschaft "höllisch aufpassen" müsse. Außerdem ist dem Coach ein Detail besonders wichtig.

Klar ist, dass der Jahn aus Regensburg am Samstag auf Sieg spielen muss, was den Braunschweigern selbstredend in die Karten spielen könnte. Braunschweig könnte den sicheren Klassenerhalt am 33. Spieltag feiern, wenn der BTSV gegen Regensburg gewinnt und Bielefeld parallel gegen Paderborn nicht dreifach punktet.

Schiele: "Trainerwechsel kann Effekt haben - oder auch nicht"

"So lange es rechnerisch möglich ist, wird der Jahn alles daransetzen, um in der Liga zu bleiben. Ein Trainerwechsel kann einen Effekt haben - oder auch nicht", sagte Trainer Michael Schiele auf der Spieltags-Pressekonferenz. Für seine Mannschaft sei es "natürlich gut, dass sie (Regensburg, Anm. d. Red.) bereits ein Spiel unter Joe Enochs absolviert haben".

Trotz der deutlichen Niederlage der Regensburger gegen den Hamburger SV (1:5) sah Schiele "einen couragierten Auftritt" und warnte vor den gegnerischen Kontern: "Da müssen wir höllisch aufpassen!"

Kein Zwischenergebnis aus Bielefeld

Ein besonderes Detail am Samstagmittag dürfte sein, dass das Zwischenergebnis aus Bielefeld nicht auf der Anzeigetafel des ausverkauften Eintracht-Stadions ausgestrahlt wird. Man möchte verhindern, dass die Spieler vom eigenen Spiel abgelenkt werden könnten. "Trotzdem kann man es von den Zuschauerrängen nicht vermeiden. Wir werden uns auf der Bank und auf dem Feld auf uns und unser Spiel konzentrieren."

Alle 22 Mann an Bord - Marx fällt noch aus

Personaltechnisch sieht es bei den Braunschweigern eigentlich ganz gut aus, was unter der Woche nicht als selbstverständlich galt. Danilo Wiebe konnte einen Tag nicht trainieren, weil er Vater geworden ist, Manuel Wintzheimer ist nach Knieproblemen wieder voll dabei. "Bei vielen Akteuren haben wir die Belastung gesteuert. Gestern waren wir wieder 22 Mann auf dem Feld."

Für Jan-Hendrik Marx kommt die Partie gegen den Jahn nach einer Muskelzerrung zu früh. Schiele hofft allerdings, den Rechtsverteidiger im letzten Saisonspiel wieder einsetzen zu können.