Auf Seoane wartet in Gladbach eine große Aufgabe

Borussia Mönchengladbach bekommt beim 0:3 gegen Leverkusen die Grenzen klar aufgezeigt. Der Trainer erkennt eine ganze Reihe an Fehlern.

Es hätte auch alles noch schlimmer kommen können. Wären die Leverkusener mit ihrer Vielzahl an hochkarätigen Chancen nicht so verschwenderisch umgegangen, hätten die Borussen und ihr Trainer Gerardo Seoane eine noch viel höhere Niederlage erklären müssen. Aber auch so machte das 0:3 einen Klassenunterschied deutlich. Auf der einen Seite mit der Spielkunst des Gegners komplett überforderte Gladbacher. Auf der anderen Seite eine Werkself, die in der Verfassung vom Samstagabend zu den Meisterschaftsanwärtern gezählt werden muss.

Seoane redete nach dem Abpfiff gar nicht erst um den heißen Brei herum. "Das Resultat ist auch in dieser Höhe okay. Vor allem in der ersten Hälfte war Leverkusen klar überlegen. Wir haben heute nicht unsere Leistung abgerufen", konstatierte Borussias Chefcoach. Und ging dann tiefer in die Analyse.

Lange Mängelliste bei Seoanes Elf

"Es ist uns nicht gelungen, uns unter Druck zu behaupten, die Räume eng zu halten und griffig zu sein. Erst am Schluss, als die Leverkusener etwas nachgelassen haben, haben wir uns entfalten können", kritisierte Seoane. Weiter auf der Mängelliste: "Viele Ballverluste" in der ersten Hälfte. Technische Unsauberkeiten und "zu viele Fehlpässe", man habe "zu schnell den Ball verloren, und so waren wir gezwungen, dem Ball nachzulaufen", erklärte der Trainer. Wobei Seoane unbedingt auch festhalten wollte, dass die Flut an gegnerischen Tormöglichkeiten nicht allein an der Leistung der Defensivreihe festzumachen sei. "Es liegt nicht nur an der Abwehr, sondern am ganzen Team. Es muss uns gelingen, in der Defensive aktiver, im Zweikampfverhalten präsenter zu sein", sagte Seoane.

Seit Wochen weisen die Verantwortlichen im Borussia-Park darauf hin, dass der eingeschlagene Weg des Neuaufbaus auch Rückschläge beinhalten wird. Das Leverkusen-Spiel war ein deftiger Rückschlag, ganz klar, aber auch schon beim wilden 4:4 in Augsburg am ersten Spieltag zeigten sich Defizite, die schnellstens angegangen werden müssen. Es betrifft zum Beispiel die Abstimmung und das Verteidigen in der letzten Linie. Die Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Oder die Schwierigkeiten im zentralen Mittelfeld. Keine Frage: Auf Seoane wartet in Gladbach eine (ganz) große Aufgabe.

Gladbacher Fans bleiben zuversichtlich

"Wir wissen, dass es ein schwieriger Weg ist, den wir gehen wollen", betonte Seoane am Samstag noch einmal. Wobei ihm die Reaktion der Fans vor und nach dem Abpfiff imponierte. Minutenlang gab es Gesänge und aufmunternden Applaus von den Rängen. Seoane sagte: "Die Mannschaft hat trotz des Rückstands einiges versucht und viel investiert - das haben die Zuschauer honoriert. Wir sind ihnen dankbar, dass sie uns am Ende noch so ein Zeichen gegeben haben."