Auf eigenen Wunsch nicht im VfB-Kader: Kalajdzic vor dem Absprung

Der Abschied von Sasa Kalajdzic wird immer konkreter. Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag in Köln zu Gast ist, wird der Angreifer nicht im Kader stehen. Damit entspricht der Klub dem "Wunsch des Spielers".

Am Freitag war Pellegrino Matarazzo noch davon ausgegangen, dass Sasa Kalajdzic spielen werde. "Stand jetzt", so formulierte es Stuttgarts Trainer bei einer Pressekonferenz, sei der Angreifer für das Sonntagsspiel beim 1. FC Köln eingeplant. Matarazzo sagte aber auch: "Wir wissen, wir dynamisch das Geschäft sein kann."

Und siehe da: Schon an diesem Samstag sorgte die Dynamik für einen neuen Stand. Wie der VfB am frühen Nachmittag verkündete, habe Kalajdzic nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und stehe in Köln nicht im Aufgebot. Damit entspreche der Verein dem "Wunsch des Spielers", teilten die Stuttgarter mit, ließen den Hintergrund allerdings offen.

Dieser liegt aber ohnehin auf der Hand: Kalajdzics Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers rückt immer näher. Am Mittwoch der kommenden Woche schießt das Transferfenster - schon jetzt stehen die Zeichen im Fall Kalajdzic auf Abschied.